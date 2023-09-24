南非小販出售含大麻小鬆餅　致90名小學生劇烈不適緊急送醫

南非2名路邊攤小販，向小學生販售了摻有毒品的小鬆餅，導致90名孩童在課堂進行到一半時，出現身體劇痛的症狀，有3名女學生至今仍在住院治療。
根據政府官員透露，在南非行政首都比勒陀利亞（Pretoria）西北部的一間小學，有90名孩童在上學途中，向路旁攤販買了小鬆餅食用。
兩人被控九項謀殺未遂罪
然後在上課時，孩子們出現噁心、胃痛和嘔吐症狀，學校老師發現不對勁後，趕緊叫救護車，將他們送醫治療， 經過調查後，警方發現孩子們同樣都購買過同一攤的小鬆餅，接着從小鬆餅中，檢驗出了常被用作麻醉劑的大麻。
隨後警方循線逮捕了兩名男子，分別為21歲的馬盧卡（Ofentse Maluleka）和19歲的紐隆加（Amukelani Nyulunga），兩人被指控犯有九項謀殺未遂罪，22日在地方法院出庭後被還押候審，等待保釋聽證會舉行。
3名女學生症狀嚴重
南非豪登省（Gauteng）教育部門表示，90名學生被送往附近的醫療機構，經過治療後有87人沒有大礙，順利出院，但仍有3名女學生，因症狀較嚴重，還在住院觀察中，以便進行後續治療。
然而就在早些時候，南非才有8名兒童遇上一樣的情況，吃下了摻有毒品的餅乾後，被送進醫院，因此該國民主聯盟（DA）黨呼籲，政府應該對街頭攤販實施更嚴格的審查措施，避免更多無辜兒童受害。
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