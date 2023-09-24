南非小販出售含大麻小鬆餅 致90名小學生劇烈不適緊急送醫

南非2名路邊攤小販，向小學生販售了摻有毒品的小鬆餅，導致90名孩童在課堂進行到一半時，出現身體劇痛的症狀，有3名女學生至今仍在住院治療。

根據政府官員透露，在南非行政首都比勒陀利亞（Pretoria）西北部的一間小學，有90名孩童在上學途中，向路旁攤販買了小鬆餅食用。

兩人被控九項謀殺未遂罪

然後在上課時，孩子們出現噁心、胃痛和嘔吐症狀，學校老師發現不對勁後，趕緊叫救護車，將他們送醫治療， 經過調查後，警方發現孩子們同樣都購買過同一攤的小鬆餅，接着從小鬆餅中，檢驗出了常被用作麻醉劑的大麻。

隨後警方循線逮捕了兩名男子，分別為21歲的馬盧卡（Ofentse Maluleka）和19歲的紐隆加（Amukelani Nyulunga），兩人被指控犯有九項謀殺未遂罪，22日在地方法院出庭後被還押候審，等待保釋聽證會舉行。