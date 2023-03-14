南非攀山者遭狒狒掉60公斤巨石壓斷腳　專家：可能睇唔慣

南非早前有7名攀山者到偏遠山谷進行繩索垂降探險，結果懸崖頂出現一群狒狒，未幾就有一塊重約60公斤的巨石滾落山崖，剛好擊中那群攀山者的位置，造成3人腿部骨折，其中一人更被碎石割傷流血，接著狒狒投下更多石頭，嚇得攀山者逃走求救。有專家指出，可能因為狒狒看不慣。

南非荒野搜救隊在社交網站Facebook表示，7名攀山者在上月初於西開普Banhoek自然保護區進行兩日一夜的繩索垂降活動，首日活動順利進行，第二日在回程中途於懸崖壁午餐時，留意到懸崖上出現一大群豚尾狒狒(Chacma baboon)。攀山者形容狒狒對他們感到不安和好奇，但眾人未有多想，繼續出發。當他們有2人順利垂降55公尺至一個瀑布時，一塊重約60公斤的巨石突然從天而降，擊中剩下5人所站的岩壁上，巨石瞬間破碎，岩石碎塊擊中3人導致腿部骨折，其中一人腿部更被鋒利的碎石割傷。詎料事件還未結束，狒狒們竟向下投擲更多石塊，逼使攀山者急找隱蔽處躲避並求救，最終一架救援直升機和一組荒野搜救隊人員抵達現場，將3名傷者送到醫院治理，其餘無受傷的4名成員則自行下山。