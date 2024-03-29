南非有巴士墮橋釀 45人死　僅1名8歲女童生還(有片)

南非發生嚴重車禍，一架載有46名乘客的巴士失事墮橋，跌落地面後著火，當中 45人死亡，只有一名8歲女童生還。車禍原因仍在調查。事發於當地周四(28日)，巴士途中失事撞毀防撞欄後，從橋上墜入50米深山谷起火，大批消防員到場撲救。當地交通部表示，這輛巴士由鄰國博茨瓦納開往南非北部林波波省莫里亞鎮，載有準備到林波波省參加復活節朝聖活動的民眾，車上46人中，只有一名8歲小童生還，她傷勢嚴重，已送院救治。