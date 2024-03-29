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國際
2024-03-29 13:13:00

南非有巴士墮橋釀 45人死　僅1名8歲女童生還(有片)

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南非有巴士墮橋釀 45人死，僅1名8歲女童生還。(AP)

南非有巴士墮橋釀 45人死，僅1名8歲女童生還。(AP)

南非發生嚴重車禍，一架載有46名乘客的巴士失事墮橋，跌落地面後著火，當中 45人死亡，只有一名8歲女童生還。車禍原因仍在調查。事發於當地周四(28)，巴士途中失事撞毀防撞欄後，從橋上墜入50米深山谷起火，大批消防員到場撲救。當地交通部表示，這輛巴士由鄰國博茨瓦納開往南非北部林波波省莫里亞鎮，載有準備到林波波省參加復活節朝聖活動的民眾，車上46人中，只有一名8歲小童生還，她傷勢嚴重，已送院救治。

巴士途中失事撞毀防撞欄後，從橋上墜入50米深山谷起火。(AP) 大批消防員到場撲救。(AP)

救援人員：部分遺體燒至面目全非

救援行動持續到深夜，救援人員表示，部分遺體燒至面目全非，其餘被困在殘骸中或散落現場。當地政府說，這輛巴士掛上博茨瓦納車牌，乘客的國籍仍在調查，事故亦有待原因。南非總統拉馬福薩向博茨瓦納致哀，並承諾提供協助。南非交通部長奇昆卡發聲明，呼籲駕駛者小心駕駛。

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