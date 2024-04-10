南非漢非法飼養野生動物被捕 為避坐監25年 竟讓眼鏡蛇咬手 毒發劇痛12小時亡

報道指，朱伯特被捕後假裝擔心他離家後動物會捱餓，要求警員解開手扣讓他餵食。未料一解鎖，他就故意讓毒蛇咬自己。警方指，朱伯特把雙手放進兩個籠子裡，導致手腕部位被兩條毒蛇咬傷。

案發於南非自由邦省(Free State)小鎮亨內曼(Hennenman)，28歲男子朱伯特(Marius Joubert)涉嫌入屋爆竊受查，警方上周前往其住所搜查時，意外發現60多隻非法飼養的野生動物，包括毒蛇、鱷魚、鬣蜥、狼蛛、刺蝟和雪貂等。

警方表示，咬傷朱伯特的其中一條是泰國眼鏡蛇(Indochinese Spitting Cobra)，含劇毒，另一條則品種不明。因案發當地沒有這些外來毒蛇的血清，朱伯特被咬後劇毒滲入體內，痛苦12小時身亡。

警方：痛苦又可怕的自盡方式

警方表示，泰國眼鏡蛇的毒液是一種神經毒素，若進入體內，除了會造成劇痛，也會導致肺部衰歇，以致窒息，還會嚴重內出血並破壞身體組織，形容「這是一種非常痛苦又可怕的自盡方式」。

事後，動物保護組織已協助安置朱伯特家裡的野生動物，但由於居住環境惡劣，大部分動物最終可能面臨安樂死。