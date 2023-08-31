南非約翰內斯堡5層高大廈奪命大火 最少73死52傷

南非最大城市約翰內斯堡(Johannesburg)市中心一幢5層高大廈發生奪命大火，大廈住滿露宿者和非法移民，當局乞今找到73具遺體，包括7名兒童，年紀最細僅1歲；另有最少52人受傷，大部分人背部受傷，或跳窗逃生引致。事發在周四凌晨1時30分， 網上片段可見建築物下層火光熊熊。
約翰內斯堡奪命大火｜空置多時變成劏房 民眾：多達200人居住
當局指，大廈由市政府持有但遭棄置多時，原是露宿者在冬天時避寒地方，惟之後遭幫派「騎劫」變成「劏房大廈」，裡面塞滿租客，當中多數是西非移民，大廈變成「貧民窟」。有當地民眾指，大廈可能多達200人居住。有住在隔鄰大廈的住戶說，聽到有人尖叫救命，大叫「我們就快死了」。有市政府官員稱，141個家庭受今次火警影響。報道指，大廈無水，又非法接駁電力供租客使用，易於引發火警。當地傳媒稱，這是約翰內斯堡市內最近第四宗老舊大廈起火事故。
#JoburgUpdates Firefighters , @CityofJoburgEMS are currently attending to a building on fire in the Joburg CBD corner Delvers and Alberts street .Ten people confirmed dead and multiple patients treated on scene transported to various health care facilities for further medical… pic.twitter.com/OZTrajIbAq— City of Joburg (@CityofJoburgZA) August 31, 2023