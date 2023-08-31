南非約翰內斯堡5層高大廈奪命大火 最少73死52傷

南非最大城市約翰內斯堡(Johannesburg)市中心一幢5層高大廈發生奪命大火，大廈住滿露宿者和非法移民，當局乞今找到73具遺體，包括7名兒童，年紀最細僅1歲；另有最少52人受傷，大部分人背部受傷，或跳窗逃生引致。事發在周四凌晨1時30分， 網上片段可見建築物下層火光熊熊。

約翰內斯堡奪命大火｜空置多時變成劏房 民眾：多達200人居住

當局指，大廈由市政府持有但遭棄置多時，原是露宿者在冬天時避寒地方，惟之後遭幫派「騎劫」變成「劏房大廈」，裡面塞滿租客，當中多數是西非移民，大廈變成「貧民窟」。有當地民眾指，大廈可能多達200人居住。有住在隔鄰大廈的住戶說，聽到有人尖叫救命，大叫「我們就快死了」。有市政府官員稱，141個家庭受今次火警影響。報道指，大廈無水，又非法接駁電力供租客使用，易於引發火警。當地傳媒稱，這是約翰內斯堡市內最近第四宗老舊大廈起火事故。