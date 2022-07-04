南非職業獵人變獵物 遭行刑式爆頭槍殺 社交網po動物屍體相捱轟

英國《每日郵報》報道，事發於南非林波波省(Limpopo province)一條公路，經營打獵旅遊公司的55歲男子諾代(Riaan Naude)駕駛的貨車過熱拋錨，他把車推到路邊，突然一輛白色車駛至，兩名男子下車，其中一人近距離向他開槍。警方其後到場，發現諾代倒斃車旁，「面部朝上，滿頭滿面是血」。

要找數？南非一名職業獵人變了獵物，被人行刑式射爆頭「處決」。

涉人工繁殖獵物

當地傳媒報道，諾代經營的Pro Hunt Africa公司專辦打獵旅遊團，組團到南非北部的克魯格國家公園一帶打獵。其官網資料顯示，每人每日收費250英鎊(約2,383港元)，如果要求獵殺「5大」(Big Five)，即獅子、野豹、黑犀牛、非洲象和非洲水牛，便收費更高。

其他野生動物的選擇包括狒狒、鬣狗、斑馬和疣豬。諾代經常在社交網上載他與獅子、斑馬、大象等獵物屍體的合照，宣傳其打獵旅遊生意。

動物保護組織「Protect All Wildlife」指控，諾代還參與買賣及繁殖長頸鹿，將長頸鹿賣給客人作獵物之用。