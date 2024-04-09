南非遭受詭異強風襲擊　2車被吹落高架橋(有片)

南非西開普省近日遭遇強風襲擊，風力強大不僅令當地樹木被連根拔起，就連行駛在高架橋上的貨車，也因為強風關係，整架車被吹翻、跌落數十米深高架橋底下。
根據《每日郵報》(Daily Mail)報道，事件發生於南非西開普省的N1高速公路靠近胡格諾隧道(Huguenot Tunnel)路段。網路上流傳的第一段影片顯示，一輛小貨車在行駛的過程中，疑似被強風吹襲，整架車向左邊傾斜，最後整架貨車由高架橋墮下。另外段影片亦顯示，當時風力之強勁，已經讓一架車打淜停在路中央，另一架車卻不僅失控搖擺，甚至被吹至翻過防撞欄從高架橋跌落。
Oh Sheeit! Wind blows truck off bridge! This looks like the bridge before the huguenot tunnel to Worcester. pic.twitter.com/DnS8elELlF— Kidddo (@KiddoOnFire) April 7, 2024
氣象部門一度發出9級風暴警告
報道提到，雖然有兩架車被強風吹落高架橋，但第一輛貨車的3個人，最後僅受到輕傷，第二車的受損情況雖然不明，但報道沒有提到任何人員死亡或重傷，推測也可能僅是輕傷。由於風勢強勁，這段高架橋路段亦一度在周日7日被封閉幾個小時，避免再次發生意外。南非氣象部門同日亦向遭強風吹襲的奧弗伯格、開普酒鄉與赫爾德伯格地區發出了9級風暴警告，並下令要求當地的學校停課。
Wind continues to wreck havoc on N1 at the Huguenot Tunnel pic.twitter.com/3FfLbNPMGE— SA Trucker (@rsa_trucker) April 7, 2024