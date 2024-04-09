南非遭受詭異強風襲擊　2車被吹落高架橋(有片)

南非西開普省近日遭遇強風襲擊，風力強大不僅令當地樹木被連根拔起，就連行駛在高架橋上的貨車，也因為強風關係，整架車被吹翻、跌落數十米深高架橋底下。

根據《每日郵報》(Daily Mail)報道，事件發生於南非西開普省的N1高速公路靠近胡格諾隧道(Huguenot Tunnel)路段。網路上流傳的第一段影片顯示，一輛小貨車在行駛的過程中，疑似被強風吹襲，整架車向左邊傾斜，最後整架貨車由高架橋墮下。另外段影片亦顯示，當時風力之強勁，已經讓一架車打淜停在路中央，另一架車卻不僅失控搖擺，甚至被吹至翻過防撞欄從高架橋跌落。