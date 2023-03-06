南韓一年熱播20個戀愛真人騷 凸顯同居與同性戀漸獲社會認同 年輕人不再憧憬生兒育女

從戀愛真人騷熱播，不難看出南韓人對婚姻、愛情的話題，有多大興趣。
據路透社統計，去年南韓有線電視網和影音串流平台至少播出20個戀愛真人騷節目，是2021年的逾3倍。許多節目為單身年輕人牽線，但這類節目數量增加，也凸顯南韓社會日漸接受不以婚姻和成家為主軸的非傳統關係。
例如「不要結婚，要同居」(Living Together without Marriage)關注的是選擇不結婚的情侶，「別人的戀愛」(His Man)則是兩部以LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別等)群體為主角的節目，其他還不乏聚焦離婚男女尋找另一半的節目。
為甚麼南韓人失去婚姻憧憬？
約會和談戀愛往往是電視節目「長青」的題材，在南韓尤其是。現在的南韓，對婚姻的嚮往、對生兒育女的憧憬已大不如前，一般認為，這歸咎於南韓社會性別極度不平等、撫養孩子要付出高昂成本等因素。
1月首播的「不要結婚，要同居」，製作人Kim Jin表示，他們無意提倡同居，也無意鼓勵不結婚，而是希望引起討論，「我們希望，藉著讓大家看到這些情侶的生活方式和他們這樣決定的背後原因，凸顯這個話題」。
南韓人逐漸接受人際關係多樣性
官方並沒正式統計數字，但同居在南韓早非新鮮事，話雖如此，還是鮮少有人會考慮未婚生子。「不要結婚，要同居」這類節目熱播，凸顯了南韓如何以更接近西方社會的方式擁抱人際關係的多樣性，但這些節目和西方同類型節目仍有很大分別。
檀國大學心理學教授林明浩Lim Myung-ho指出，這類戀愛節目裡的對話以及相關討論對南韓有好處，「政府和社會確實需要促進更積極面對約會和婚姻的態度，這些真人騷對這有幫助」。