南韓一年熱播20個戀愛真人騷 凸顯同居與同性戀漸獲社會認同 年輕人不再憧憬生兒育女

從戀愛真人騷熱播，不難看出南韓人對婚姻、愛情的話題，有多大興趣。 據路透社統計，去年南韓有線電視網和影音串流平台至少播出20個戀愛真人騷節目，是2021年的逾3倍。許多節目為單身年輕人牽線，但這類節目數量增加，也凸顯南韓社會日漸接受不以婚姻和成家為主軸的非傳統關係。 例如「不要結婚，要同居」(Living Together without Marriage)關注的是選擇不結婚的情侶，「別人的戀愛」(His Man)則是兩部以LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別等)群體為主角的節目，其他還不乏聚焦離婚男女尋找另一半的節目。

為甚麼南韓人失去婚姻憧憬？ 約會和談戀愛往往是電視節目「長青」的題材，在南韓尤其是。現在的南韓，對婚姻的嚮往、對生兒育女的憧憬已大不如前，一般認為，這歸咎於南韓社會性別極度不平等、撫養孩子要付出高昂成本等因素。 1月首播的「不要結婚，要同居」，製作人Kim Jin表示，他們無意提倡同居，也無意鼓勵不結婚，而是希望引起討論，「我們希望，藉著讓大家看到這些情侶的生活方式和他們這樣決定的背後原因，凸顯這個話題」。