南韓下令軍隊戒備 無人機發傳單「金正恩戴名錶女兒穿Christian Dior外套」挑動北韓政權神經

朝鮮半島局勢突然急劇升溫，北韓日前指摘南韓無人機闖首都平壤並發放反北韓傳單。報道指，傳單內容是「金正恩戴名錶、女兒穿Christian Dior外套」，與北韓民眾的貧窮形成強烈對比，挑動北韓金正恩政權的神經。南韓軍方官員周一稱，北韓軍方下令兩韓邊境的炮兵部隊全面準備開火。南韓認為北韓借題發揮，並下令軍隊加強對北韓監視警戒和火力待命。 北韓聲稱南韓無人機分別於本月3日、9日和10日滲透至平壤，發放反北韓傳單。南韓軍方回應稱，北韓的主張是否屬實無法確認，呼籲北韓勿輕舉妄動，慎重行事。有軍事分析家認為，北韓的防空網路在8天內被無人機3次突破，北韓最高領導層出現危機感，並認為無人機散發的傳單是威脅。

朝鮮半島局勢｜「金正恩一心一意要填飽肚子」 報道指，傳單內容可以看到「金正恩一心一意要填飽肚子」的字樣，以及金正恩戴瑞士名錶的照片；還有一張照片是其女兒金主愛穿著似乎是法國名牌Christian Dior的外套。報道稱，金正恩的手錶價值約1,500萬韓圜(約8.58萬港元)、金主愛的Christian Dior外套約為240萬韓圜(約1.37萬港元)。傳單還比較南韓與北韓民眾的年收分別能購買的白米與玉米量。傳單最下方寫著「北韓經濟狀況宛如地獄」。北韓官媒大肆報道南韓無人機事件，《勞動新聞》周一頭版公布3篇譴責南韓的報道，第二版面的報道標題則稱「北韓人民被激怒了」。

南韓政府認為北韓可能以「無人機事件」為藉口，對南韓作出軍事挑釁。南韓聯合參謀部發言人稱，目前形勢責任完全在北韓，強烈警告他們停止粗鄙和低劣的發放垃圾氣球行為。發言人又指，若北韓做出挑釁舉動，南韓必會行使自衛權回應。

朝鮮半島局勢｜金與正連續兩日發表講話炮轟 北韓官媒朝中社周日稱，北韓人民軍總參謀部上周六下達作戰預備指示，命令國境線附近的炮兵聯合部隊和負責重要火力任務的部隊進入完全射擊準備狀態。總參謀部作戰預備指示稱，按照戰時定員編制將全副武裝的8個炮兵旅在周日(13日)晚8時前轉入射擊待命狀態，完成各種作戰保障工作。

金正恩胞妹金與正上周六和周日連續兩天發表講話，炮轟南韓的無人機；繼日前稱若無人機再出現在平壤將會報復，《勞動新聞》網頁周一刊登她周日的最新講話，指南韓「動用世界公認的主要軍事攻擊手段之一的無人機犯下萬分危險的政治軍事釁行為」。金與正稱，南韓「要為立即防止再次發生侵犯他國領空的挑釁行為，做保證。」 朝鮮半島局勢｜北韓國防部指南韓軍方發放無人機 北韓國防部則發聲明稱，南韓「拿自己國民生命作賭注，將招致悲慘毀滅」；又聲稱無人機非民間團體發放，那是需要特定的發射台或跑道才能起飛的無人機，南韓指是民間團體發放是詭辯。