南韓便利店付款注意頻傳收銀騙錢　網民：不只弘大發生｜南韓旅遊

近日網上流傳南韓的便利店收銀職員有騙錢之嫌。有台灣女網民上周貼文，指於弘大一間GS25付款時，店員以時間太晚為由，「不能碌卡，只能付現金」。她沒有留意收銀螢幕的貨品列明，回到酒店細想卻覺得有問題，懷疑店員打了其他商品價錢，從而騙錢。帖文引起網民關注，眾人稱不止弘大那間店，釜山和江南等熱門旅遊區也曾遇到類似情況。 南韓便利店騙錢｜多出6支樽裝水 螢幕只有韓文遊客易受騙 該女網民憶述稱，付款時與朋友聊天，沒有看收銀螢幕的列明，直接付了2萬韓圜(約107港元)，店員找回6,500韓圜(約35港元)，不虞有詐。其朋友付款時則有看螢幕，發現一支甜筒竟要7,800韓圜(約42港元)那麼貴，提出質疑，那店員稱價錢無錯，朋友最後無買。兩人返到住宿地方後覺得店員有欺騙之嫌，特意再前往買同款甜筒，並錄影拍下證據。除了買同款甜筒，還買其他東西，共4件商品。

結果發現店員結帳時「唯獨沒有打甜筒的條碼」，且螢幕出現無買的6支2公升樽裝水，「我們沒買水，上面顯示水」。當她們提出質疑時，店員透過翻譯app亂說一通。該女網友決定發文提醒大家留意這間店舖的黑心收銀員，稱大家對「匯率換算可能不擅長，但最好養成自己算個大概，心裡有個底才不會被騙」。影片可見，收銀螢幕是韓文，若不事先記下價錢，不懂韓文的遊客容易被騙。

南韓便利店騙錢｜其他網民：到同一GS25便利店也被多打了東西 帖文引來不少人留言，其他人也在同一間便利店「中伏」。有人稱，當時因為幫朋友一起買了東西，當下買了乳酪，有買一送一。店員告知，他們便再回去拿乳酪，後來回到收銀處，店員正為其他顧客結帳，便等他結完其他帳。那名網民稱，當下沒有仔細看，因也買了不少東西，對金額就沒有太大懷疑。後來回去細看計錢才發現被多刷，但沒有錄影，所以也沒有證據，真的吃大虧。