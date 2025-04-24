南韓個資委員會調查：DeepSeek擅自轉移用戶個資給外國業者 包括字節跳動旗下公司

南韓個人資料保護委員會周四(24日)公布針對中國人工智能(AI)初創公司DeepSeek(深度探索)進行的調查報告，指DeepSeek擅自將南韓用戶資訊移轉給外國業者，包括TikTok母公司字節跳動旗下的公司。

該委員會發表「DeepSeek事前實態盤點結果」報告，指出DeepSeek自今年1月15日在南韓提供AI聊天機械人服務，至2月15日被暫停服務為止，將用戶資料轉移給3間位於中國的業者及一間位於美國的業者，其中包括字節跳動旗下的「火山引擎」。

報告指，DeepSeek轉移用戶個資過程中，並未取得用戶同意，以中文及英文公開的個資處理政策，也沒包括個資銷毀程序及方式、安全措施等南韓個資保護法上要求的事項。