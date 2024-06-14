南韓健身房禁大媽進入　老闆批劣行：在淋浴間洗衫及大便

南韓仁川一間健身房，近日前門上貼出了告示，用鮮豔紅色搭配上斗大字眼，寫下「禁止大媽進入」，並備註只有「有教養、優雅的女性」才能入內，引發討論。

做法被批涉歧視

除此之外，店家還在另一張告示上，條列式寫下「如何區分大媽和優雅女性」，列點包括總是喜歡拿免費贈品、搭交通工具喜歡坐關愛座、到咖啡廳會兩個人共喝一杯、記憶力不足、會常常重複已經說過的話、會在公廁裏丟食物垃圾，都是被劃分為大媽的特徵。

告示貼出後，在網上引發議論，不少人批評健身房的做法，帶着強烈的刻板印象和歧視，令人感到不舒服；但也有人認為，東主本來就有選擇要接待誰的權力，許多餐廳也禁止兒童入內，禁止大媽好像也還好，而且公告的本質是不歡迎「沒教養的人」，而非針對女性年紀歧視。