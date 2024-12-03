南韓全國實施緊急戒嚴令 國會大樓被封禁議員出入 全國醫生須返回崗位 反對派號召示威(更新)

南韓全國實施緊急戒嚴令 尹錫悅︰要維護自由憲政秩序

23:47更新︰有國會人員向戒嚴人員噴火筒 23:42更新︰戒嚴令下禁令的行為，包括集會。戒嚴司令部司令、國防部陸軍參謀總長樸安洙發佈「戒嚴司令部佈告令第一號」，指於2024年12月3日23時針對南韓全境發布命令，確保國家不受反國家勢力顛覆國家威脅，並維護自由民主主義和國民安全；禁止國會、地方議會、政黨的活動；禁止政治結社、集會、示威等一切政治活動；禁止一切否定或企圖顛覆自由民主主義體制的行為；禁止炮製假新聞、操縱輿論、虛假炒作；所有新聞與出版活動受到戒嚴司的監控；禁止助長社會混亂的罷工、怠工、集會行為，並要求離崗的所有醫務人員，包括實習、住院醫師等，必須在48小時以內返崗工作，違者將依據《戒嚴法》被處置。根據當地戒嚴法第九條，戒嚴司可對違反者直接進行拘留、拘押、查抄，並根據《戒嚴法》第十四條予以處置。

23:40更新︰軍方直升機降落在國會大樓。 23:30更新︰有示威者在國會外聚集，與警員有輕微推撞。 23:18更新︰軍隊正進入國會大樓。 23:45更新︰英國廣播公司(BBC)引述一名身在首爾的劍橋大學助理教授，指暫未見有軍人在街上出現，並說警員「跟我一樣困惑」，目前「街上看來正常，但民眾當然感到困惑」。 香港旅遊業議會回覆查詢指，根據蒐集的資料，現時大約有十多團，接近300人在南韓。未有收到任何求助，據悉市面一切如常，行程未受影響，暫也不會提早返程。

22:53更新︰最大在野黨共同民主黨號召民眾在國會外示威，捍衛國會尊嚴。美國白宮稱已跟南韓當局接觸，並密切留意情況。 22:45更新︰戒嚴司令部下令所有醫生，包括見習醫生，在48小時內返回工作崗位；並稱違反戒嚴令者將被拘捕；所有傳媒及出版商由司令部控制。 22:38更新︰軍方稱國會內禁止一切活動，所有政黨不得出入；財長將就緊急戒嚴令召開緊急會議，央行官員稱正準備有需要時出手穩定市場的措施。 22:33更新︰執政國民力量黨黨魁韓東勳表示反對實施緊急戒嚴令，指是「錯誤」，聲言會跟人民一起阻止；最大在野黨共同民主黨指實施緊急戒嚴令是「違憲」，黨魁李在明

22:17更新︰國會大樓被封 禁止議員出入 南韓總統尹錫悅於當地時間周二，在首爾龍山總統府發表「緊急談話」，並由電視直播，宣布實施緊急戒嚴令，是1980年以來首次。尹錫悅稱國內反對派控制國會，試圖以跟北韓有關的反國家活動，癱瘓政府，「我必將剿滅將國家推向亡國邊緣的元兇、反國家勢力」。 尹錫悅︰實施戒嚴恐將給國民帶來不便 尹錫悅表示，為確保國民自由、安全以及國家可持續發展不受企圖顛覆國家體制的反國家勢力妄動的影響，他别無選擇，不得不採取這措施，指反對黨已劫持了議會程序，令國家陷入危機。韓聯社稱，南韓防部在較早時召開全軍指揮官會議，稱將加強戒備。但尹錫悅在講話中沒有說明將採取甚麼具體措施。尹錫悅稱，實施戒嚴恐將給國民帶來不便，但會致力於將不便降到最低。

反對派強行強行通過經削減預算案成導火線 南韓執政國民力量黨，於今年4月的國會選舉中失利後，尹錫悅政府淪為「跛腳鴨」。尹錫悅宣布實施緊急戒嚴令前，最大在野黨共同民主黨在國民力量議員缺席下，強行通過經削減的預算案，並對國家審計員和總檢察長提出彈劾動議。 在野黨黨魁稱尹錫悅不再南韓的總統 並向軍方喊話 共同民主黨黨魁李在明在網上直播中斥尹錫悅背叛了人民，不再是南韓的總統，並向軍方喊話，說只有人民才能向全體士兵發號施令。英國廣播公司(BBC)指，在緊急戒嚴令下，由軍方實施臨時統治，以取代被視為無法管治的文人政府，並可能影響正常的公民權利。另有分析指，根據南韓憲法第77條第5款規定，「當國會請求解除戒嚴令，且經多數登記議員同意，總統應解除戒嚴令」，因共同民主黨擁有多數優勢，理論上可單獨解除戒嚴令。