南韓全國實施緊急戒嚴令 國會通過議案要求撤銷 軍人包圍國會爆衝突 有民眾示威(更新)

00:33更新︰美國國務院稱嚴重關切南韓情況，希望有關方面依法和平解決爭端

00:09更新︰由在野黨控制的國會，就戒嚴令召開會議，全體300名議員有190人在席，通過要求撤銷戒嚴令的議案。議長隨後宣布戒嚴令無效。

23:47更新︰有國會人員用滅火筒噴戒嚴人員

23:42更新︰戒嚴令下禁令的行為，包括集會。戒嚴司令部司令、國防部陸軍參謀總長樸安洙發佈「戒嚴司令部佈告令第一號」，指於2024年12月3日23時針對南韓全境發布命令，確保國家不受反國家勢力顛覆國家威脅，並維護自由民主主義和國民安全；禁止國會、地方議會、政黨的活動；禁止政治結社、集會、示威等一切政治活動；禁止一切否定或企圖顛覆自由民主主義體制的行為；禁止炮製假新聞、操縱輿論、虛假炒作；所有新聞與出版活動受到戒嚴司的監控；禁止助長社會混亂的罷工、怠工、集會行為，並要求離崗的所有醫務人員，包括實習、住院醫師等，必須在48小時以內返崗工作，違者將依據《戒嚴法》被處置。根據當地戒嚴法第九條，戒嚴司可對違反者直接進行拘留、拘押、查抄，並根據《戒嚴法》第十四條予以處置。