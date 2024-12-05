南韓全國戒嚴 實施6小時煞停

南韓總統尹錫悅

南韓周二深夜爆發數十年來最大政治危機，總統尹錫悅毫無預警下頒布緊急戒嚴令，引發一場政壇風暴，震驚全球，亦令國民陷入恐慌和憤怒，將國家推向政治不穩。他在宣布全國戒嚴後6小時，於周三凌晨4時26分第二度發表全國電視講話，宣布解除戒嚴令，幸未有引發流血事件。

戒嚴令在周二深夜11時生效後，直升機在上空盤旋監視，戒嚴部隊進入國會大樓，氣氛緊張。國會內的反對黨助理和職員試圖阻擋軍隊進入，用雜物堵塞門口，又以滅火筒噴射士兵。在國會外，也有民眾與軍人推撞，幸雙方克制未釀流血。與此同時，最大在野黨共同民主黨號召議員返回國會召開緊急會議，就廢除尹錫悅的戒嚴令表決。 有議員翻過圍欄突破警方封鎖障礙進入國會，最後共有190名國會議員出席會議，執政黨國民力量18名親黨魁韓東勳的議員「倒戈」，與在野陣營172名議員投贊成票，令決議通過。南韓國會有300名議員，根據南韓《憲法》第77條第5款規定，國會過半數議員贊成要求總統解除戒嚴時，總統須予以解除。尹錫悅最後被逼宣布結束這場被外界視為無厘頭的戒嚴。

議員啟動彈劾尹錫悅

防長或被控叛國罪 首爾市面昨已回復正常，惟今次風波並未結束，尹錫悅與國防部長金龍顯被指超越權限，後者已請辭，並可能被控叛國罪。總統府首席秘書及室長等幕僚亦集體請辭。最大在野黨共同民主黨，聯同多個政黨共191名議員向國會提交彈劾尹錫悅的議案，預料在周四的會議上報告，最快周五至周六進行投票。彈劾案在國會通過後，將交由憲法法庭審理，期間總統將停職，改由總理代行總統職務，直到憲法法庭作出裁定。 報道指，金龍顯繞過總理韓德洙直接與尹錫悅溝通，引發今次鬧劇；一名國防部官員周三則向記者證實，金龍顯要求尹錫悅頒布緊急戒嚴令。南韓傳媒指，金龍顯是尹錫悅的中學學長，兩人在政府內部形成一派系，未知負責國家安全的內政部長李祥敏事前是否知情，反對派亦要求他辭職。共同民主黨發言人指，他們敦促執法部門立即展開叛國罪調查。

專家：尹錫悅遭政治圍困垂死掙扎 有分析認為，尹錫悅頒戒嚴令的舉動古怪，直接指反對派同情北韓，以清剿親北韓勢力為由宣布戒嚴。共同民主黨在4月國會選舉大勝，反對派在國會擁有170席，必然可否決其戒嚴令。根據憲法，在戰爭或類似戰爭的緊急情況下，若政府行政及司法部門未能有效運作，總統可以頒布戒嚴令。不少南韓法律專家和學者均稱，尹錫悅和金龍顯等做出有關決定是濫用職權，超越了憲法給予的權限。金龍顯是尹錫悅2022年就任總統以來第3位防長，上任僅3個月。 尹錫悅曾是明星檢察官和反貪鬥士，但上台後民望一直低迷，在梨泰院2022年萬聖節人踩人慘劇中被批處理不力，妻子又捲入收受名牌手袋等醜聞。國會由反對派控制後，其政府更淪為跛腳鴨，多名檢察官和高官遭國會彈劾；政府所提議案又不獲通過，財政預算案金額更遭大幅削減，施政受掣肘。政治專家認為，今次事件重創南韓作為民主國家聲譽，較美國2021年1月6日國會山莊騷亂還嚴重，連盟友美國和日本等也表示震驚。尹錫悅的行為除了在法律層面上越界，也犯了政治錯誤計算，令南韓經濟和安全不必要地受威脅；他像一名遭圍困的政客，在醜聞、制度障礙及彈劾動議中作出垂死掙扎的舉動，而這些問題經過周二晚後更加嚴重。