南韓全國發生30宗山火消防隊4死 6傷1500人疏散面積達4600個足球場

南韓全國多地周六(22日)共發生30宗山火，部分至今仍未授控，燒毀的土地達4,600個足球場；有4名滅火人員殉職，包括3名消防員和一名公務員，另有6人受傷， 當中５人情況嚴重，以及約1,500人須疏散。韓聯社稱，山林廳上調針對忠清南道、全羅道、慶尚道的國家森林火災危機預警級別至最高級「嚴重」級別，政府宣有慶尚南道、慶尚北道和蔚山市進入「災難狀態」。至周日下午4時，當局派逾2,330人滅火。

報道指，慶尚南道山清郡山火自周五(21日)起燃燒，並不斷蔓延，當局出動超過1,300人灌救，包括專業撲火隊、公務員、消防和軍警，另有逾120台設備投入撲火工作，但仍未能控制火勢，僅撲30%火場。昌寧郡政府所屬消防隊有4人遇難及5人受傷，另有一名居民受傷。山清郡這場山火導致267名居民緊急疏散避險，7棟房屋燒燬。