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國際
2024-05-10 15:44:00

南韓兩名年逾半百YouTuber積怨3年　其中一人法院外遇襲身亡

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南韓兩名年逾半百YouTuber積怨3年，其中一人法院外遇襲身亡。(X)

南韓兩名年逾半百YouTuber積怨3年，其中一人法院外遇襲身亡。(X)

南韓釜山地方法院發生謀殺案，兩名年逾50歲的YouTuber結怨3年，周四(9)因官司出庭，兩人狹路相逢，就趁其中一人在上庭前做直播期間，用刀猛力襲擊對方，傷者最終送醫不治；兇徒在逃走近2小時後，在70公里外的慶州市被捕。

綜合媒體報道，YouTuberA」與「B」過去3年來經常隔空開戰，甚至發生衝突鬧上法院，A為案中被告，B以受害人身份上庭作供。9日上午約950分在法院門外， A掏出一把35厘米長的刀，衝向正進行直播的 B施襲，現場記者及途人隨即被嚇得大驚尖叫，A掉下兇器就開車逃走，B當時奄奄一息倒臥血泊。

目擊民眾憶述當時情況：「有人『啊』聲尖叫聲，兩個男人糾纏在一起，好像在打人。」SBS記者指：「B在這裡被兇器襲擊後向周圍求救，移動了約45米，就倒在這裡。」警方接報到場，隨即將心臟驟停的B送院搶救，惟於上午11時傷重不治。警方經過近2小時追捕，最終在距離釜山70公里遠的慶州市發現A的行蹤，並將他拘捕。

案發現場。(X) 救護員將B送院。(X) 遇害的YouTuber「B」。(X)

警方：兩人積怨3 疑兇曾預告殺人

警方調查發現，A在案發前曾經在自己的YouTube頻道發文預告殺人，表示「我不可能原諒一個試圖破壞他人幸福的人，我將為我的行為承擔責任」，遭逮前，他也再度發文向粉絲告別，感謝長期以來支持他的粉絲。至於詳細犯案動機仍有待警方釐清。釜山蓮堤警察署刑事科長陳成赫：「大概從3年前開始，兩人之間在經營YouTube的過程中產生了矛盾。」

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由於被害者和加害者兩人都是YouTuber，過去發生了數十起起訴案，而施暴當日剛好是之前案件判決的日子，警方認為很可能是計畫犯案，目前正在調查確切的犯案動機。

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