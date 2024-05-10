南韓兩名年逾半百YouTuber積怨3年　其中一人法院外遇襲身亡

南韓釜山地方法院發生謀殺案，兩名年逾50歲的YouTuber結怨3年，周四(9日)因官司出庭，兩人狹路相逢，就趁其中一人在上庭前做直播期間，用刀猛力襲擊對方，傷者最終送醫不治；兇徒在逃走近2小時後，在70公里外的慶州市被捕。

綜合媒體報道，YouTuber「A」與「B」過去3年來經常隔空開戰，甚至發生衝突鬧上法院，A為案中被告，B以受害人身份上庭作供。9日上午約9時50分在法院門外， A掏出一把35厘米長的刀，衝向正進行直播的 B施襲，現場記者及途人隨即被嚇得大驚尖叫，A掉下兇器就開車逃走，B當時奄奄一息倒臥血泊。