南韓兩民調：逾五成民眾不支持總統府遷出青瓦台

南韓準總統尹錫悅周日(20日)宣布，總統辦公室將從青瓦台遷至位於首爾市龍山區龍山洞的國防部大樓，以擺脫「總統帝權象徵」，引起爭議。逾30萬人上青瓦台官網請願阻止，南韓最新的兩項民調均顯示，超過五成的民眾不支持總統辦公室搬遷。
《韓聯社》報道，南韓網路媒體《Media Herald》委託民調機構Realmeter在本月22日對全國500名成年人進行調查，顯示53.7%的受訪者不支持總統辦公室搬遷，支持搬遷的比重佔44.6%。本次調查的信度為95%，抽樣誤差正負4.4個百分點。從地區來看，光州市和全羅道的受訪者中85.2%不支持搬遷，支持比重僅為12.4%。在大邱市和慶尚北道，贊成和反對比重分別為60.6%和39.4%。在首爾，贊成和反對分別佔58.4%和39%。
另一個民調機構Media Tomato，昨日亦發布一項調查結果顯示，近六成南韓民眾反對總統辦公室遷移。Media Tomato於本月19日至20日對全國1018名成年人進行上述調查。結果顯示，58%的受訪者不支持搬遷，認為總統辦公室應繼續留在青瓦台，贊成搬遷的比重佔33%。
青瓦台：做好準備後再推搬遷計劃較合理
青瓦台與民溝通首席秘書朴洙賢公開表示，在朝鮮半島安全危機升級的情況下，搬遷國防部、聯合參謀本部以及青瓦台危機管理中心會造成安全事務的空白與混亂，此外以青瓦台為中心設有禁飛區域等對空防禦系統，這方面的調整也需要研討，先做好準備後，再推進搬遷計畫較為合理。