南韓兩民調：逾五成民眾不支持總統府遷出青瓦台

南韓準總統尹錫悅周日(20日)宣布，總統辦公室將從青瓦台遷至位於首爾市龍山區龍山洞的國防部大樓，以擺脫「總統帝權象徵」，引起爭議。逾30萬人上青瓦台官網請願阻止，南韓最新的兩項民調均顯示，超過五成的民眾不支持總統辦公室搬遷。

《韓聯社》報道，南韓網路媒體《Media Herald》委託民調機構Realmeter在本月22日對全國500名成年人進行調查，顯示53.7%的受訪者不支持總統辦公室搬遷，支持搬遷的比重佔44.6%。本次調查的信度為95%，抽樣誤差正負4.4個百分點。從地區來看，光州市和全羅道的受訪者中85.2%不支持搬遷，支持比重僅為12.4%。在大邱市和慶尚北道，贊成和反對比重分別為60.6%和39.4%。在首爾，贊成和反對分別佔58.4%和39%。

另一個民調機構Media Tomato，昨日亦發布一項調查結果顯示，近六成南韓民眾反對總統辦公室遷移。Media Tomato於本月19日至20日對全國1018名成年人進行上述調查。結果顯示，58%的受訪者不支持搬遷，認為總統辦公室應繼續留在青瓦台，贊成搬遷的比重佔33%。