南韓兩礦工受困9日獲救 同僚趕來營救接力連挖221小時不離不棄

向無名英雄致敬！南韓兩名礦工因礦井倒塌，受困9天後獲救，因採礦工作特殊性，拯救二人的工作幾乎全靠現場同僚及從外地趕來支援的礦工。他們受訪表示，事發後「無法坐視不理」，自願前往救援，輪班連挖221個小時，所幸最終能救回被困同僚。
位於南韓慶尚北道東北部奉化郡的該座礦井於上月26日發生倒塌事故，分別為62歲及56歲的兩名礦工受困在地下約190米的垂直礦井中，直到上周六(本月5日)才獲救。
與受困礦工同期進公司的礦工A事發後立刻投入救援工作，他接受韓聯社專訪稱，「心裡很焦急，(見到救出來的人)還一起哭了，真的很感激他們能平安回來」。他也感嘆，「除了在電影裡，是不會有這種事發生的」。
資深礦工加入救援
持續近10天的救援在寒冷天氣下進行，在第一線挖除岩石的28名礦工分為4組輪班挖掘，他們多為60到70歲的資深礦工，身上滿布大大小小的傷口，但沒人有怨言，短暫休息後又再進入礦井。
參與救援的還有從江原道三陟市趕來的礦工同業，包括10多名測量技術員及10多名採炭工，他們說，「聽到同業還受困的消息，覺得無法坐視不理，就自願來奉化支援了」。
當局表示，共有218人參與救援，救出兩名礦工時，有7名消防員和10多名資深礦工在現場，聽到同僚獲救消息，連日面色凝重的礦工們都綻開笑顏。
獲救礦工：感覺像重生
獲救的62歲作業班長朴正河(譯音)周日受訪表示，「彷彿重生，第一次感受到這個世界一樣」，經治療及休息後，現在已可以自己走去浴室洗澡，身體沒大礙。
一起獲救的56歲朴姓礦工卻猶有餘悸，表示晚上陪伴在側的妻子與朋友都說他睡覺時一直發出聲音，「感覺在做惡夢」。他憶述，事發時「電梯上去不到5分鐘就聽到巨響」，隨之而來的岩石崩塌將兩人困在井中。原本打算用梯子逃生，但因落石不斷只好放棄，回到下方坑道，「本來以為大型隧道會有出口，但兩人花了3天、用鋤頭挖了10米仍是堵住，就放棄了」。
設法求救 靠飲即溶咖啡保命
受困期間，兩人也嘗試向上方呼救，「但上面似乎聽不到」，且手上火藥只有20多個，也無法進行爆破，只能利用現場留下的膠布搭建帳篷、燃起火堆取暖，同時祈禱火堆產生的煙霧能向外傳出求救信號。
他帶來上班的約30包即溶咖啡粉，也成為兩人撐過9天的關鍵。兩人靠喝咖啡充飢，飲礦井內的水滴補充水分。
兩人收到總統尹錫悅發來的祝福信函，朴姓礦工表示，「請務必要幫我傳達給總統，請他對礦場安全業務機關進行地毯式檢查，並採取讓礦工能安全工作的補救措施」。