南韓兩礦工受困9日獲救 同僚趕來營救接力連挖221小時不離不棄

向無名英雄致敬！南韓兩名礦工因礦井倒塌，受困9天後獲救，因採礦工作特殊性，拯救二人的工作幾乎全靠現場同僚及從外地趕來支援的礦工。他們受訪表示，事發後「無法坐視不理」，自願前往救援，輪班連挖221個小時，所幸最終能救回被困同僚。 位於南韓慶尚北道東北部奉化郡的該座礦井於上月26日發生倒塌事故，分別為62歲及56歲的兩名礦工受困在地下約190米的垂直礦井中，直到上周六(本月5日)才獲救。 與受困礦工同期進公司的礦工A事發後立刻投入救援工作，他接受韓聯社專訪稱，「心裡很焦急，(見到救出來的人)還一起哭了，真的很感激他們能平安回來」。他也感嘆，「除了在電影裡，是不會有這種事發生的」。

資深礦工加入救援 持續近10天的救援在寒冷天氣下進行，在第一線挖除岩石的28名礦工分為4組輪班挖掘，他們多為60到70歲的資深礦工，身上滿布大大小小的傷口，但沒人有怨言，短暫休息後又再進入礦井。 參與救援的還有從江原道三陟市趕來的礦工同業，包括10多名測量技術員及10多名採炭工，他們說，「聽到同業還受困的消息，覺得無法坐視不理，就自願來奉化支援了」。 當局表示，共有218人參與救援，救出兩名礦工時，有7名消防員和10多名資深礦工在現場，聽到同僚獲救消息，連日面色凝重的礦工們都綻開笑顏。