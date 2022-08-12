南韓公布特赦名單　三星李在鎔等企業家獲赦冀救經濟

南韓法務部於每年的8月15日光復節會慣例公布總統特赦名單，這是總統尹錫悅上台以來首度使用總統特赦權力，今年的名單共有1,691人獲得特赦，一如外界預料，三星電子副會長李在鎔以及多名企業家獲得特赦，前總統李明博則榜上無名。尹錫悅指，今次特赦為穩定人民生計，並協助國家擺脫經濟危機。

早前的報道指出，南韓4家民調機構聯手民調顯示，超過75%受訪民眾支持特赦李在鎔，因為認為他對南韓的半導體發展至關重要。李在鎔因捲入南韓前總統朴槿惠的「親信門」醜聞遭調查，以行賄、挪用公款等罪名在2017年遭判5年徒刑，2018年改判2年6個月，服刑18個月後，已於去年8月假釋出獄。

雖然李在鎔早已出獄，但特赦令為他將「服刑後5年內不得在三星工作」的規定解除，讓李在鎔正式接班三星集團會長職務。至於朴槿惠亦於去年除夕獲得特赦。