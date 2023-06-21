南韓再有人企圖打開機艙門　聲稱「要殺死所有人」

南韓韓亞航空上月26日發生一宗乘客打開機艙門的事件，慶幸客機安全著陸，但事件令人震驚，周一(19日)又再次發生類似事件，濟州航空國際航班編號7C2406，從菲律賓宿霧飛往仁川機場的班機上，一名18歲男乘客抱怨胸悶試圖打開艙門，有目擊者稱聽到涉事男子聲稱「要殺死飛機上所有人」，幸獲其他乘客和空服員及時制服，才沒有導致嚴重後果。

綜合報道，涉事濟州航空波音737於周一凌晨1點49分，從菲律賓宿霧飛往仁川機場的班機上，機上約有180名乘客，一名18歲男乘客在起飛1小時後，抱怨悶熱要求換座位，詎料他試圖打開飛機艙門。濟州航空公共關係組副經理金太陽指，該名男乘客一直試圖靠近登機口，機艙服務員一直阻止他，但情況變得無法阻擋，最後才將男乘客制服。