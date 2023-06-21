南韓再有人企圖打開機艙門　聲稱「要殺死所有人」

南韓韓亞航空上月26日發生一宗乘客打開機艙門的事件，慶幸客機安全著陸，但事件令人震驚，周一(19日)又再次發生類似事件，濟州航空國際航班編號7C2406，從菲律賓宿霧飛往仁川機場的班機上，一名18歲男乘客抱怨胸悶試圖打開艙門，有目擊者稱聽到涉事男子聲稱「要殺死飛機上所有人」，幸獲其他乘客和空服員及時制服，才沒有導致嚴重後果。
綜合報道，涉事濟州航空波音737於周一凌晨1點49分，從菲律賓宿霧飛往仁川機場的班機上，機上約有180名乘客，一名18歲男乘客在起飛1小時後，抱怨悶熱要求換座位，詎料他試圖打開飛機艙門。濟州航空公共關係組副經理金太陽指，該名男乘客一直試圖靠近登機口，機艙服務員一直阻止他，但情況變得無法阻擋，最後才將男乘客制服。
該機艙門設計無法從內部任意打開
該名男乘客連串異常行為引起了機艙服務員注意，得以上前阻止，加上這架飛機的設計，是起飛後無法從內部任意打開艙門，還有當時內外氣壓差艙門並沒有被開啟，鬧事男乘客最後被強制綁在座位上，在航班完成餘下約3小時飛行時間，飛機降落後移交給機場警察。
有目擊者其後在網上透露，這名青年當時用一支筆威脅機艙服務員，並大發脾氣，大喊他要打開機艙門殺死飛機上所有人。