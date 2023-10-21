南韓出現境內首宗「牛結節疹」　農食品部計畫撲殺其餘40頭牛

根據《韓聯社》報導，案例位於忠清南道瑞山市一處飼養牛隻的農場，在19日時，獸醫在農場4頭牛身上，發現了皮膚病變，南韓農林畜產檢疫本部接收到通報後，進行了精密檢查，最終確認這4頭牛是得了牛結節疹。

記者鄒慈芸／綜合報導

新北市林口區一間肉牛場，2021年檢驗出有8頭牛確診牛結節疹，為全台首例，而南韓忠清南道一處農場，20日也出現了牛結節疹確診案例，為南韓首例。

根據《韓聯社》報導，案例位於忠清南道瑞山市一處飼養牛隻的農場，在19日時，獸醫在農場4頭牛身上，發現了皮膚病變，南韓農林畜產檢疫本部接收到通報後，進行了精密檢查，最終確認這4頭牛是得了牛結節疹。

為防止病毒擴散，南韓農食品部已派遣防疫小組和流調組前往該農場，此外，農食品部計畫撲殺農場飼養的其餘40多頭牛，並採取限制通行措施，停止48小時內全國養牛戶、屠宰戶、飼料農場等畜產從業人員與車輛的移動，此外，農場半徑500公尺以內被指定為「強化防疫管理地區」，保健所需要對蚊子和蟎蟲等吸血昆蟲，採取防治措施。

根據台灣農委會動植物防疫檢疫局資料，牛結節疹是牛的痘病毒疾病，發病特徵包括高燒、皮膚、黏膜和內臟結節、消瘦、淋巴結腫大、皮膚水腫，有1～5％的機率會導致牛隻死亡，牛隻還會出現產奶量減少，或是發生流產、不孕等症狀，若病毒擴散，將給農場帶來重大經濟損失，該疾病只在牛群間傳播，不會對牛肉、肉乾、牛奶造成食安疑慮，在南韓被指定為甲類家畜傳染病。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章