南韓初雪變暴雪釀最少4死 逾140航班取消｜南韓旅遊

南韓今天(28日)連續第二天大雪，周三迎來入冬首場降雪後卻變成暴雪，逾140班航班取消，最少4人死亡。 南韓大雪｜11月異常大雪打亂交通 上班1小時車程變3小時 當地傳媒形容，11月罕有遭遇異常大雪，首爾人口密集地區遭「極度厚雪」覆蓋，打亂了地鐵、飛機等海陸空交通，首爾部分地區亦停電。有上班族稱，提早了一小時出門口上班，車廂裡擠滿了人，難以呼吸。她又指，聽到廣播說有路線19班列車，多達10班因大雪停駛。往常搭車1小時便可回到公司，她最後花了3小時。

韓聯社稱，根據首爾市積雪量測定標準，鐘路區首爾氣象觀測站測得積雪量28.6厘米，創下1907年開始有紀錄以來第3高。截至今日上午8時，首爾部分地區積雪超過40厘米，報道指實為罕見。大雪導致逾140班航班被逼取消。但氣象局今天上午10時已解除首都圈大雪警報。

南韓大雪｜高爾夫球場防護網遭積雪壓毀1死2傷 一個高爾夫球場周三晚發生防護網遭積雪壓毀倒塌，造成1人死亡、2人受傷；另有一處停車場的帳篷式車庫也發生類似倒塌事故，造成1人死亡。另外，首爾以東的高速公路發生交通意外，造成2死。江原道原州市一條高速公路周三傍晚亦發生53輛車連環追撞，造成11人受傷。

南韓11月下起異常大雪，因冷空氣經過相對溫暖的朝鮮半島西方海域，因溫差而形成雪雲帶。