南韓前空姐跌倒重創削半邊頭蓋　努力重新看書認字感動百萬人

南韓網紅「Woozakka」，本名為禹恩彬（音譯），曾在大韓航空擔任空服員，之後憑實力考上銀行員，年初卻遭遇意外事故，導致左半邊頭蓋骨被削除，出現語言障礙，她努力克服，並拍片分享心境，影片曝光後，已累積超過164萬次觀看。
禹恩彬在YT頻道中上傳一段影片，揭露事故發生經過、治療過程以及目前的狀況，事發在今年1月27日，她準備要去參加空服員講座時，卻在人行道上向後摔倒，導致她的背部和頭部都受到重擊，出現腦出血、腦水腫、背部骨折等問題，緊急送往醫院進行開顱手術，大約40%的左側頭骨被切除，並保存於冷凍庫中，之後將再進行一次手術，將頭蓋骨安置回去。
每次照鏡都很痛苦
現階段正在接受包括物理、語言、職能等治療，手術後出現頭痛問題和語言障礙，不過醫護人員表示她出現語言障礙機率極低，只有2%到3%，禹恩彬透露自己有時會把媽媽稱作「爸爸」，或是把比自己年紀還小的老公稱為「哥哥」，她表示：「我對自己的詞彙量不足感到震驚」她靠著閱讀了10多本小學生、初中生和高中生書籍，重新認識單字。
禹恩彬表示發生事故後，每次照鏡子都讓她很痛苦，之後還需要再動一次手術，在手術前為了保護頭部，她都會戴着帽子，自己的頭現在看起來很不一樣，她坦言：「感覺我的左腦幾乎沒有骨頭了。」
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