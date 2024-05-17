南韓前空姐跌倒重創削半邊頭蓋　努力重新看書認字感動百萬人

南韓網紅「Woozakka」，本名為禹恩彬（音譯），曾在大韓航空擔任空服員，之後憑實力考上銀行員，年初卻遭遇意外事故，導致左半邊頭蓋骨被削除，出現語言障礙，她努力克服，並拍片分享心境，影片曝光後，已累積超過164萬次觀看。

禹恩彬在YT頻道中上傳一段影片，揭露事故發生經過、治療過程以及目前的狀況，事發在今年1月27日，她準備要去參加空服員講座時，卻在人行道上向後摔倒，導致她的背部和頭部都受到重擊，出現腦出血、腦水腫、背部骨折等問題，緊急送往醫院進行開顱手術，大約40%的左側頭骨被切除，並保存於冷凍庫中，之後將再進行一次手術，將頭蓋骨安置回去。