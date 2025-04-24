南韓前總統文在寅涉受賄被起訴 青瓦台魔咒再現？

南韓前總統文在寅因為涉嫌受賄被起訴。全州地方檢察廳表示，文在寅因為收受超過2億韓元(約113萬港元)賄賂，為他的前女婿在航空公司就業提供便利。 前女婿無航空業經驗 獲聘為航空公司高層 檢察廳同時以涉嫌行賄和瀆職罪，對共同民主黨前國會議員、易斯達航空創始人李相稷提公訴。起訴書指，72歲的文在寅與女兒文多惠合謀，在李相稷安排下，2018年聘請無任何航空業經驗的文多惠前夫，擔任易斯達航空海外子公司、泰國易斯達航空執行董事，任職一年多獲得超過2.1億韓元(約113萬港元)的薪酬及住屋津貼，文多惠與前夫及後在2021年離婚。

由於文多惠曾有一段時期沒收入，需靠文在寅接濟，惟當文多惠前夫成為執董之後，文在寅和妻子金正淑就無再向文多惠和其前夫提供金錢資助，檢方認為認為箇中有連繫，文多惠前夫獲聘「受關照」，是對文在寅的不當財務支持。檢察機關透露，調查過程中確認總統府內多個部門深度介入文多惠及前夫旅居泰國事件，包括向文多惠提供泰國地產經紀及國際學校聯繫資料，並為身在泰國的文多惠提供安全保護，認為文在寅涉嫌濫用總統權力，令移居海外的家人獲得優待。考慮到起訴文在寅及李相稷才能達到監測行使國家權力的目的，當局決定暫緩對文多惠及前夫的公訴。