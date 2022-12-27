南韓前總統李明博獲特赦 貪污判監17年已服刑1年8個月

南韓今日公布新年特赦名單，因貪污被判刑17年的前總統李明博獲「特別赦免」，並恢復政治權利。李明博2020年10月判刑，被罰款180億韓圜(約1.1億港元)、追繳贓款35億韓圜(2,100萬港元)。81歲的他入獄1年8個月後因健康不佳暫停服刑。獲特赦後，餘下15年的刑期和82億韓圜(約5,000萬港元)的罰款被免除。

李明博特赦｜從商界CEO成為南韓總統 收大財團賄款

李明博由公司行政總裁轉戰政界成為南韓總統，也是首位有商界背景的總統，曾象徵南韓經濟的起飛。但他與商界關係千絲萬縷，被指在2008年至2013年出任總統期間和之前，收取大財團的賄款，包括三星集團，他亦盜用旗下一間公司的款項。李明博1960年代於現代集團的建築業務由低層做起，之後擔任現代集團系內10間公司的行政總裁，也帶領現代集團迅速擴張。在繼任人朴槿惠因貪污醜聞倒台後，李明博的貪污案繼而被揭發，朴槿惠也在2016年至17年入獄，去年12月獲時任總統文在寅特赦；朴槿惠和李明博接連爆出貪污醜聞，令保守派在南韓政壇元氣大傷，也加深國家分歧。