南韓前總統李明博獲特赦 貪污判監17年已服刑1年8個月

南韓今日公布新年特赦名單，因貪污被判刑17年的前總統李明博獲「特別赦免」，並恢復政治權利。李明博2020年10月判刑，被罰款180億韓圜(約1.1億港元)、追繳贓款35億韓圜(2,100萬港元)。81歲的他入獄1年8個月後因健康不佳暫停服刑。獲特赦後，餘下15年的刑期和82億韓圜(約5,000萬港元)的罰款被免除。
李明博特赦｜從商界CEO成為南韓總統 收大財團賄款
李明博由公司行政總裁轉戰政界成為南韓總統，也是首位有商界背景的總統，曾象徵南韓經濟的起飛。但他與商界關係千絲萬縷，被指在2008年至2013年出任總統期間和之前，收取大財團的賄款，包括三星集團，他亦盜用旗下一間公司的款項。李明博1960年代於現代集團的建築業務由低層做起，之後擔任現代集團系內10間公司的行政總裁，也帶領現代集團迅速擴張。在繼任人朴槿惠因貪污醜聞倒台後，李明博的貪污案繼而被揭發，朴槿惠也在2016年至17年入獄，去年12月獲時任總統文在寅特赦；朴槿惠和李明博接連爆出貪污醜聞，令保守派在南韓政壇元氣大傷，也加深國家分歧。
南韓特赦｜1373人獲特赦、減刑或復權
這是八一五光復節特赦後，南韓總統尹錫悅政府上台以來第二次特赦，共有1,373人獲特赦、減刑或復權。除了李明博，前慶尚南道知事(即省長)金慶洙也在特赦之列，但不會復權。政府稱，此次特赦名單嚴格挑選未獲8月光復節特赦的政界和公職人員，給他們將功贖罪報國的機會。希望此次特赦能凝聚力量，促進國家發展。此次獲赦對象包括9名政界人士和66名公職人員。
金慶洙因涉在前總統文在寅競選總統期間，聯同網軍操控網上輿論，於去年7月終審判監2年，他餘下的刑期將獲赦免，但被剝奪選舉權到2027年12月。政府指出，考慮到金慶洙在大選競選期間操控輿論，以及其當時的地位和角色，未將其列入復權名單。
南韓特赦｜朴槿惠、李明博政府多名官員獲特赦
前總統朴槿惠和李明博政府時期擔任要職的多名官員也在特赦之列。朴槿惠政府方面，涉濫權下令炮製黑名單打壓異己的前幕僚長金淇春和前政務首秘趙允旋，以及涉指示國家情報院非法稽查平民的前民政首秘禹柄宇均恢復政治權利。捲入朴槿惠行賄案的前國情院院長南在俊、李丙琪和李炳浩也復權，涉國情院受賄案的前經濟副總理兼企劃財政部長官崔炅煥被免除餘刑並復權。李明博政府方面，前國情院院長元世勳獲減刑，以及國情院前第二次長閔丙煥獲免除餘刑並復權。此外，此次獲赦名單還包括已懷孕的服刑人員、因生計犯罪的囚犯，以及患有重症疾病的服刑人員8人等。