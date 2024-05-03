南韓半歲嬰骨髓穿刺出事身亡　2醫涉專業過失及偽造死因均脫罪

南韓一名嬰兒接受骨隨穿刺檢查，醫生不慎刺破動脈，導致嬰兒失血過多而死，事後死因被填寫為「病死」，一二審判決醫師涉嫌偽造診斷書，但近日最高法院卻改判無罪。
根據《韓聯社》報道，2015年10月，一名6個月大的嬰兒在骨髓採集時死亡，一間大學醫院36歲住院醫師和69歲教授將死亡類型記錄為「疾病」，直接死因記錄呼吸驟停，及全血球減少症等，相關記錄被指控與事實不符。
動脈破裂情況非常罕見
報道指出，當時該名嬰兒出現全血球減少症狀，血小板、白血球、紅血球減少，並接受了骨髓檢查。有3年資歷的住院醫師A為嬰兒麻醉後試圖穿刺但失敗了，於是另一位住院醫師C先生接手，過程中因針頭插得太深，造成嬰兒動脈破裂，出現低血容性休克，不幸身亡。
檢方判定，2人在骨髓採集過程中未能妥善應對嬰兒病情惡化的疏忽，將他們依業務過失致死罪嫌，移交給法院審判，且2人在記錄上面填寫嬰兒死因為病死，已涉嫌造假。
一審、二審以及最高法院都針對業務過失致死嫌判無罪，原因是，由於在骨髓檢查期間動脈破裂的情況非常罕見，很難僅僅因為沒有預料到或沒有正確應對，而將其視為業務過失致死。
不透過驗屍很難知道結果
針對診斷書造假嫌疑，一審和二審均認定A先生犯有偽造診斷書罪嫌，判處A先生300萬韓圜（約1.72萬元）罰款，B先生500萬韓圜（約2.87萬元）罰款。
然而，南韓法律界人士今日透露，最高法院於上月4日推翻此項判決，認為偽造診斷書罪嫌很難定有罪，因為想了解醫學上的死因準確度，若不透過驗屍很難知道結果，不能因為最終死因和診斷書不相同，就認定違反客觀事實，或嫌犯是蓄意為之，全案目前已發回蔚山地方法院。
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