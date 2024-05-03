南韓半歲嬰骨髓穿刺出事身亡　2醫涉專業過失及偽造死因均脫罪

南韓一名嬰兒接受骨隨穿刺檢查，醫生不慎刺破動脈，導致嬰兒失血過多而死，事後死因被填寫為「病死」，一二審判決醫師涉嫌偽造診斷書，但近日最高法院卻改判無罪。

根據《韓聯社》報道，2015年10月，一名6個月大的嬰兒在骨髓採集時死亡，一間大學醫院36歲住院醫師和69歲教授將死亡類型記錄為「疾病」，直接死因記錄呼吸驟停，及全血球減少症等，相關記錄被指控與事實不符。

動脈破裂情況非常罕見

報道指出，當時該名嬰兒出現全血球減少症狀，血小板、白血球、紅血球減少，並接受了骨髓檢查。有3年資歷的住院醫師A為嬰兒麻醉後試圖穿刺但失敗了，於是另一位住院醫師C先生接手，過程中因針頭插得太深，造成嬰兒動脈破裂，出現低血容性休克，不幸身亡。

檢方判定，2人在骨髓採集過程中未能妥善應對嬰兒病情惡化的疏忽，將他們依業務過失致死罪嫌，移交給法院審判，且2人在記錄上面填寫嬰兒死因為病死，已涉嫌造假。