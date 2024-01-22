南韓去年泡菜出口量逾4.4萬噸創新高　日本美國成最大客戶

身為泡菜出口大國的南韓，前幾年因氣候變遷影響白菜產量，加上競爭對手大陸祭出「低價策略」，導致銷量銳減。不過在2023年，南韓泡菜出口量逾4.4萬噸，創下歷年新高。

根據南韓關稅廳21日發佈的統計資料，2023年南韓泡菜（Kimchi），對外出口量同比增加7.1%，達到4.4041萬噸，創歷年新高，出口額同比提升10.5%，約為1.556億美元。2023年的南韓泡菜出口重量和金額，較5年前均增50%以上，做為參考，2018年出口量少於3萬噸，出口額低於1億美元。