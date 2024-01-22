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國際
2024-01-22 11:35:00

南韓去年泡菜出口量逾4.4萬噸創新高　日本美國成最大客戶

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南韓去年泡菜出口量逾4.4萬噸創新高　日本、美國成最大客戶

南韓去年泡菜出口量逾4.4萬噸創新高　日本、美國成最大客戶

身為泡菜出口大國的南韓，前幾年因氣候變遷影響白菜產量，加上競爭對手大陸祭出「低價策略」，導致銷量銳減。不過在2023年，南韓泡菜出口量逾4.4萬噸，創下歷年新高。

根據南韓關稅廳21日發佈的統計資料，2023年南韓泡菜（Kimchi），對外出口量同比增加7.1%，達到4.4041萬噸，創歷年新高，出口額同比提升10.5%，約為1.556億美元。2023年的南韓泡菜出口重量和金額，較5年前均增50%以上，做為參考，2018年出口量少於3萬噸，出口額低於1億美元。

食泡菜好處多，惟高血壓或腎病患者不宜多食（am730製圖） 食泡菜好處多，惟高血壓或腎病患者不宜多食（am730製圖） 食泡菜好處多，惟高血壓或腎病患者不宜多食（am730製圖） 食泡菜好處多，惟高血壓或腎病患者不宜多食（am730製圖） 食泡菜好處多，惟高血壓或腎病患者不宜多食（am730製圖）

2023年的南韓泡菜出口對象，增至92個國家和地區，同樣創下歷年之最。值得關注的是，光是出口規模前二的日本和美國，總體出口金額就超過1億美元，佔比高達65%。數據顯示對日本出口額為6149萬美元，佔40%；對美國出口額為3998.9萬美元，佔26%。

近幾年來，因南韓日夜溫差差距加大，不利白菜生長，所以產量出現大幅減少，原料上漲導致廠商只能減產並調高售價因應，如此一來競爭力被「以量制價」的內地泡菜追上。南韓政府提出緊急應對計畫投入580億韓圜，要在2025年前設立2座大型白菜儲存設施，增加白菜存量。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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