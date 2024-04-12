南韓咖啡店惡客潑婦罵街5分鐘 迫女店長下跪道歉 竟為了這樣(有片)

南韓傳媒報道，京畿道始興市咖啡店發生一宗顧客投訴事件，一名女顧客竟因為叫外賣時發現該店未送飲管，到店裡潑婦罵街5分鐘，且逼女店長下跪，影片曝光後引起公憤，惡女顧客已被警方落案控告涉嫌妨害業務及侮辱罪。
叫外賣未附飲筒 補送時又遲到
報道稱，該客人於本月4日下午致電到咖啡店叫外賣，但送來後發現未附有飲筒，非常不滿，打電話到咖啡店投訴，店長為此道歉，並另請外賣員補送飲筒及加送蛋糕，不過由於地址出錯，外賣員送貨遲到，令顧客更加生氣。
事件惹公憤 警方落案告惡客
女顧客及後走到咖啡店投訴，閉路電視片段顯示她稱「以後別再這樣了，你覺得你在這附近能混下去嗎？如果你想道歉，至少下跪吧。」店長最後被迫跪低道歉，顧客還一邊拿着手機拍下店長下跪的畫面，一邊大罵「這就是服務業的態度嗎？索性關門吧。」報道指，女顧客潑婦罵街般鬧足5分鐘，然後才帶着怒氣離去，過程中由於聲浪太大，連路人都好奇探看。
女店長對接待客人產生陰影
畫面經媒體曝光後，事件惹起公憤，大多數人怒批惡女顧客。警方接獲店方舉報後已以涉嫌妨害業務及侮辱罪，向該名女顧客提出控告。店長事後受訪時談及遭遇不禁哭了起來，稱當時想化解衝突才跪低道歉自己因此事受到打擊，出現嘔吐頭痛等症狀，甚至對接待客人產生陰影。