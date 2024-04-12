南韓咖啡店惡客潑婦罵街5分鐘 迫女店長下跪道歉 竟為了這樣(有片)

京畿道始興市咖啡店發生一宗顧客投訴事件，一名女顧客竟因為叫外賣時發現該店未送飲管，到店裡潑婦罵街5分鐘，且逼女店長下跪，影片曝光後引起公憤。(影片截圖)

南韓傳媒報道，京畿道始興市咖啡店發生一宗顧客投訴事件，一名女顧客竟因為叫外賣時發現該店未送飲管，到店裡潑婦罵街5分鐘，且逼女店長下跪，影片曝光後引起公憤，惡女顧客已被警方落案控告涉嫌妨害業務及侮辱罪。

叫外賣未附飲筒 補送時又遲到

報道稱，該客人於本月4日下午致電到咖啡店叫外賣，但送來後發現未附有飲筒，非常不滿，打電話到咖啡店投訴，店長為此道歉，並另請外賣員補送飲筒及加送蛋糕，不過由於地址出錯，外賣員送貨遲到，令顧客更加生氣。