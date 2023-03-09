南韓國情院：金正恩最大孩子是兒子 第三位性別不確定

北韓領袖金正恩頻頻攜女兒金主愛出席重要活動，包括導彈試射、慶祝建軍周年的閱兵儀式和大型住宅項目動工，姿態儼如接班人。《朝鮮日報》報道，南韓情報機關國家情報院官員周二在國會情報委員會上稱，情報指金正恩的第一個孩子是兒子，正在持續確認，惟「雖無具體證據，但根據情報所知，兒子的可能性較高，與外國情報機構共享情報後，我方作出上述判斷」。國情院指出，金正恩這名兒子從未公開露面過。報道提到，有人揣測該孩子可能在身體或精神方面有問題，但無情報可以確認。 國情院又提到，金正恩還有第三個孩子，目前尚無法確認其性別。

金正恩｜金主愛無上學在家接受教育 騎術出眾

外界指金主愛約9歲，國情院表示，她不曾在正規教育機構上學，只是請來家教老師教導。另有情報稱，金主愛好騎馬、游泳、滑雪等，尤其馬術出眾，父親金正恩很是滿意。對於金主愛是否北韓政權未來接班人，國情院認為她頻頻陪同父親出席重要場合，「最大目的是讓民眾接受四代血統世襲的合理性，這是(宣傳機構)追捧金主愛的動機所在」。國情院指，金正恩仍然年輕，無需那麼早構思接班人，也未有發現平壤政府有確定接班人的繼承部署或宣傳。

另外，韓聯社稱，金主愛所騎的白馬亮相慶祝建軍75周年閱兵式紀念郵票中，引人關注。白馬是北韓金氏家族「白頭山血統」的象徵。朝鮮央視此前錄播閱兵儀式片段時報道稱，元首坐騎頭陣領銜，親愛的子弟最愛的忠馬跟隨其後，帶領騎兵方陣接受檢閱。所謂「親愛的子弟」是指金主愛。近期金主愛頻繁亮相北韓發行的紀念郵票或外宣畫冊。