南韓禁狗肉｜南韓國會通過法案 2027年全面禁食狗肉

南韓國會今日（9日）召開全體會議審議禁食狗肉法案，法案以208票對0票獲得通過，意味該國將由2027年起全面禁止飼養、屠宰、流通和銷售狗肉，並設有三年的過渡寬限期。

消費者進食狗肉未列違法

新例列明，以食用為目的屠宰狗隻可處以最高3年有期徒刑或最高3,000萬韓元（約18萬港元）罰款；飼養、繁殖或販賣狗隻可處以最高2年監禁或最高2,000萬韓元（約12萬港元）罰款，但未有將消費者進食狗肉列作違法。