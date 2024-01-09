南韓禁狗肉｜南韓國會通過法案 2027年全面禁食狗肉

南韓國會今日（9日）召開全體會議審議禁食狗肉法案，法案以208票對0票獲得通過，意味該國將由2027年起全面禁止飼養、屠宰、流通和銷售狗肉，並設有三年的過渡寬限期。
消費者進食狗肉未列違法
新例列明，以食用為目的屠宰狗隻可處以最高3年有期徒刑或最高3,000萬韓元（約18萬港元）罰款；飼養、繁殖或販賣狗隻可處以最高2年監禁或最高2,000萬韓元（約12萬港元）罰款，但未有將消費者進食狗肉列作違法。
國會一致通過 違者最高囚3年
該法案由執政黨「人民力量黨」和主要反對黨「韓國民主黨」聯合推動，以反映朝野對動物權利的日益關注，以及國內愛狗人士數量的增長。根據南韓一項最新民意調查顯示，超過9成受訪者表明不吃狗肉。南韓食狗肉近年引發國際批評，而在國內，尤其是來自年輕世代的反對聲浪也越來越大。
設3年過渡寬限期 向業界提供補償
根據政府數據，南韓目前約有1,150間狗場、34間屠宰業、219家分銷商，以及大約1,600間出售狗肉食品的餐廳。政府早前表示將予業界三年寬限期關閉業務，同時提供經濟補償。但有業界人士聲稱食用狗肉是南韓傳統，禁賣狗肉會讓他們難以維生；去年11月還帶了將近100隻狗到總統府前抗議，與警察爆發肢體衝突。