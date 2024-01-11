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國際
2024-01-11 18:15:47

南韓在野黨黨魁李在明遇刺獲救後出院　疑犯：行刺為阻他當上總統

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南韓在野黨黨魁李在明

南韓最大在野黨領袖李在明，2日遭一名67歲男子持刀刺頸，一度還進入深切治療部。經手術及療養後，他在10日出院返家，疑犯向警方供稱，下手是為了阻止李在明當上總統。

稱餘生將只為民服務

據《YTN》及《JTBC》等多家綜合媒體報道，共同民主黨黨魁李在明住院多天，終於在10日出院回家療養。李在明出院時被大批傳媒包圍，他也發表簡短談話，除了對警員與醫療團隊表達感謝，也稱「應該要終結仇恨政治」，很抱歉讓國人因這宗事件感到擔憂，託大家的福才得以獲救，並強調餘生將只為民服務。

南韓檢方在10日上午依殺人未遂罪，把疑犯67歲的金姓男子逮捕送檢，面對現場眾多記者問及「有沒有想要對李在明說的話」，金男只說對於造成社會擔憂感到抱歉。

未發現此案有幕後黑手或共犯

疑犯向警方供稱，犯罪動機就是「不想要讓李在明當上總統」，也不滿他涉及的案件停審延期，未能接受處罰。據悉，金男2023年4月就購買兇器，並跟隨李在明行程踩線6次，為刺殺行動做了周全的準備。

檢調表示，現階段未發現此案有幕後黑手或共犯，目前證據都指向金男一人犯案。

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據悉，李在明是在2日赴釜山參與活動時，遭金姓疑犯持刀刺進左側頸部，頸部靜脈被割當場血流如注，消息震驚國際。他隨後被緊急送往釜山大學醫院搶救，後來轉院至首爾大學醫院手術。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，今日(2日)早上在釜山出席活動時遭到襲擊 南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，今日(2日)早上在釜山出席活動時遭到襲擊 南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，今日(2日)早上在釜山出席活動時遭到襲擊 南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，今日(2日)早上在釜山出席活動時遭到襲擊 南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，今日(2日)早上在釜山出席活動時遭到襲擊
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