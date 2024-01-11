南韓在野黨黨魁李在明遇刺獲救後出院　疑犯：行刺為阻他當上總統

南韓最大在野黨領袖李在明，2日遭一名67歲男子持刀刺頸，一度還進入深切治療部。經手術及療養後，他在10日出院返家，疑犯向警方供稱，下手是為了阻止李在明當上總統。

稱餘生將只為民服務

據《YTN》及《JTBC》等多家綜合媒體報道，共同民主黨黨魁李在明住院多天，終於在10日出院回家療養。李在明出院時被大批傳媒包圍，他也發表簡短談話，除了對警員與醫療團隊表達感謝，也稱「應該要終結仇恨政治」，很抱歉讓國人因這宗事件感到擔憂，託大家的福才得以獲救，並強調餘生將只為民服務。