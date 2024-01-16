南韓地鐵扶手電梯事故頻繁　政府撥款75億韓圜加設安全裝置預防突然退後

南韓行政安全部15日宣布，將在2024年底前，投入總共75億韓圜（約4,300萬港元）的經費，在全國地鐵站的手扶梯安裝保護裝置，避免設施突然故障釀成傷亡。根據消息，行政安全部計劃在今年底前，為全國地鐵站內尚未安裝「防逆行裝置」的1,061部自動手扶梯，進行安裝事宜，為此行政安全部長官李相民15日下午親臨地鐵景福宮站視察，聽取了首爾交通公社的匯報，內容包含景福宮站電梯安裝情況，以及各類安全強化措施的匯報。

去年6月曾發生扶手梯倒退導致民眾受傷

李相民指出，為了電扶梯事故再次發生，政府決定提前更換全國電扶梯零件，並加強特別檢查，確保公眾能夠安全的使用。在此之前，南韓已多次發生電扶梯「倒退」事故，去年6月，地鐵盆唐線藪內站2號出口的扶手梯，在向上運轉過程中突然暫停，在加速倒退，造成14名乘客像骨牌般墜落受傷，其中3人重傷、11人輕傷，經調查發現，事故當時該電扶梯雖已安裝防逆轉裝置，卻未能正常啟動。去年12月4日，首爾地鐵3號線的景福宮站電扶梯，也出現反向運行事故，造成10人受傷，事後調查結果顯示，是因為電扶梯減速器的齒輪過度磨損，才導致事故發生。而除了未安裝「防逆行裝置」外，根據韓媒報導，由南韓鐵道公社所管轄的車站，有多達2,640個電扶梯是採用中國零件，首爾地鐵則有1,827個電扶梯，也同樣由中國零件組裝，當時也引發社會呼聲，要求政府全面汰換中國零件，改用國產製造。