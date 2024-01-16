熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-16 09:30:00

南韓地鐵扶手電梯事故頻繁　政府撥款75億韓圜加設安全裝置預防突然退後

分享：
南韓地鐵扶手電梯事故頻繁　政府撥款75億韓圜加設安全裝置預防突然退後

南韓地鐵扶手電梯事故頻繁　政府撥款75億韓圜加設安全裝置預防突然退後

南韓行政安全部15日宣布，將在2024年底前，投入總共75億韓圜（約4,300萬港元）的經費，在全國地鐵站的手扶梯安裝保護裝置，避免設施突然故障釀成傷亡。根據消息，行政安全部計劃在今年底前，為全國地鐵站內尚未安裝「防逆行裝置」的1,061部自動手扶梯，進行安裝事宜，為此行政安全部長官李相民15日下午親臨地鐵景福宮站視察，聽取了首爾交通公社的匯報，內容包含景福宮站電梯安裝情況，以及各類安全強化措施的匯報。

Ad Block

去年6月曾發生扶手梯倒退導致民眾受傷

李相民指出，為了電扶梯事故再次發生，政府決定提前更換全國電扶梯零件，並加強特別檢查，確保公眾能夠安全的使用。在此之前，南韓已多次發生電扶梯「倒退」事故，去年6月，地鐵盆唐線藪內站2號出口的扶手梯，在向上運轉過程中突然暫停，在加速倒退，造成14名乘客像骨牌般墜落受傷，其中3人重傷、11人輕傷，經調查發現，事故當時該電扶梯雖已安裝防逆轉裝置，卻未能正常啟動。去年12月4日，首爾地鐵3號線的景福宮站電扶梯，也出現反向運行事故，造成10人受傷，事後調查結果顯示，是因為電扶梯減速器的齒輪過度磨損，才導致事故發生。而除了未安裝「防逆行裝置」外，根據韓媒報導，由南韓鐵道公社所管轄的車站，有多達2,640個電扶梯是採用中國零件，首爾地鐵則有1,827個電扶梯，也同樣由中國零件組裝，當時也引發社會呼聲，要求政府全面汰換中國零件，改用國產製造。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受