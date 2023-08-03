南韓城南市商場斬人案1死13傷

南韓首都圈兩星期內發生第二宗斬人案，繼首爾新林車站上月21日的案件後，京畿道城南市今日有人在商場內亂刀刺人，當局稱14人受傷，當中12人傷勢嚴重，包括兩人分別心跳停止和意識不清。有傳媒其後報道，一名六十多歲男子傷重不治。事發在今日下午5時55分，一名男子於首都圈地鐵線的書峴站附近駕車衝上行人道，撞傷5人，然後走進盆唐AK廣場無差別襲擊民眾，有9人中刀受傷。網上片段可見部分傷者躺在地上，流出大量鮮血。

南韓斬人案｜從後刀捅途人

疑犯已落網，為23歲的姓崔男子，是一名送貨員，暫時未知其行兇動機。有報道指，他聲稱自己遭迫害，警方正調查其是否有精神分裂症和濫藥。目擊者稱，他手持約50至60厘米長利刀。片段可見他先於1樓徘徊，再搭扶手電梯往2樓，期間經過多名途人。另有片段可見他追著一名戴口罩的女子，那名女子轉向左邊，兇徒突然從後向另一名男子揮刀，然後向前走搜尋其他目標。另可見有受驚民眾一邊注視他，一邊行開遠離。在商場內被刺傷的民眾包括4男5女，其中5人為二十多歲，其餘人分別四十多歲、五十多歲、六十多歲和七十多歲。他們當中8人重傷，1人輕傷，多為腹部和腰部被刺傷。遭崔某撞傷的5名途人，有4人重傷，另一人傷勢較輕。