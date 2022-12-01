南韓女網紅孟買街頭直播 印度男拉向電單車兼攬頸強吻(有片)

最近南韓女網紅興起前往印度於街頭做直播，繼早前兩名穿著性感韓女街上跳舞，遭成群男人圍觀後，另一名南韓女子周二晚於孟買街頭做直播時，一名印度男子拉她往一輛電單車，邀請她搭順風車。該韓女當然拒絕，那名印度男子不得逞後，攬著她頸項嘴向其臉頰，嚇得韓女大叫，並趕緊離開現場。印度不時傳出女性遭強姦的案件，該片段在社交網瘋傳後引起孟買警方關注，最後拘捕了兩名涉案男子。

南韓女網紅｜印度男未死心駕電單車尾隨

女事主Hyojeong Park以網名Mhyochi於直播串流平民Twitch直播打機和試食等，有超過1.2萬名跟隨者，她到了印度已數星期，並於網上分享這次旅程。 片段可見，Mhyochi在孟買街上直播時一名男子走近她，然後拉她走向一邊；Mhyochi邊行邊問：「我們要去哪裡？」男子拉著她走到一輛電單車旁，叫坐在車上的同伴起身，這時Mhyochi察覺對方意圖大聲說：「不」，又推說自己穿裙子不便坐電單車。該男子最後竟然攬著她頸項想吻她臉頰，Mhyochi嚇得花容失色。

那名色狼未有再糾纏，Mhyochi離開並對著鏡頭說是時候返住處，但未幾該色狼與同伴駕著電單車駛近她，問她的電話號碼，又說可以載她一程，Mhyochi稱住處就在前面拒絕。報道指，最後一名男子走過來為她解圍，叫那兩人停止騷擾她。Mhyochi則急急腳走向酒店，說她安全後結束直播。