南韓女網紅孟買街頭直播 印度男拉向電單車兼攬頸強吻(有片)

@MumbaiPolice A streamer from Korea was harassed by these boys in Khar last night while she was live streaming in front of a 1000+ people. This is disgusting and some action needs to be taken against them. This cannot go unpunished. pic.twitter.com/WuUEzfxTju— Aditya (@Beaver_R6) November 30, 2022
最近南韓女網紅興起前往印度於街頭做直播，繼早前兩名穿著性感韓女街上跳舞，遭成群男人圍觀後，另一名南韓女子周二晚於孟買街頭做直播時，一名印度男子拉她往一輛電單車，邀請她搭順風車。該韓女當然拒絕，那名印度男子不得逞後，攬著她頸項嘴向其臉頰，嚇得韓女大叫，並趕緊離開現場。印度不時傳出女性遭強姦的案件，該片段在社交網瘋傳後引起孟買警方關注，最後拘捕了兩名涉案男子。
南韓女網紅｜印度男未死心駕電單車尾隨
女事主Hyojeong Park以網名Mhyochi於直播串流平民Twitch直播打機和試食等，有超過1.2萬名跟隨者，她到了印度已數星期，並於網上分享這次旅程。 片段可見，Mhyochi在孟買街上直播時一名男子走近她，然後拉她走向一邊；Mhyochi邊行邊問：「我們要去哪裡？」男子拉著她走到一輛電單車旁，叫坐在車上的同伴起身，這時Mhyochi察覺對方意圖大聲說：「不」，又推說自己穿裙子不便坐電單車。該男子最後竟然攬著她頸項想吻她臉頰，Mhyochi嚇得花容失色。
那名色狼未有再糾纏，Mhyochi離開並對著鏡頭說是時候返住處，但未幾該色狼與同伴駕著電單車駛近她，問她的電話號碼，又說可以載她一程，Mhyochi稱住處就在前面拒絕。報道指，最後一名男子走過來為她解圍，叫那兩人停止騷擾她。Mhyochi則急急腳走向酒店，說她安全後結束直播。
南韓女網紅｜解釋免事件惡化 網友批評：妳太友善了
Mhyochi事後在Instagram講述事件，稱當時盡力避免「事件惡化」。她說，有網友在Twitch留言批評她遭到騷擾，是因為她「太友善了」，以及當那男子走近時與對方談起來。也有網友叫她報警。有網友周三將短片轉載到Twitter，並標記孟買警方，稱「太噁心」，事件不應不了了知，要懲罰那兩名男子。孟買警方也留言叫該Twitter用戶和Mhyochi聯絡警方，當地傳媒指警方最後拘捕了片中那名印度男子和同伴，他們名字分別是Mobeen Chand Mohammad Shaikh和Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari。
南韓女網紅｜兩韓女打扮性感印度街頭跳舞 網友：有命回國算好彩
早前也有兩位南韓女網紅到印度做直播，引來南韓社會議論，皆因兩位網紅「朴西瓜」和「呂蔚恩」穿著小背心和露肩短衣，在街上大跳動作挑逗的舞步，吸引一群男性觀看。在一次直播時，更有男子企圖靠近她們，嚇得她們趕緊避開。據悉，直播原只有約2,000人次收看，但經南韓傳媒報道後有上萬人觀看。有網民批評兩人「為錢瘋狂」，有人更說：「她們能夠活著回到南韓，已經偷笑了」。「朴西瓜」和「呂蔚恩」稱，有問過當地人穿著較為暴露裝扮走在印度街頭有沒有問題，對方回答只要不去貧民窟就沒問題；她們又強調，有請當地人陪同隨行，萬一遇事，可幫忙解決。