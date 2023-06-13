南韓女網紅柬埔寨遭棄屍疑被毆打　家屬拒絕解剖死因恐成謎

屍體臉部有嚴重毆打痕跡

柬埔寨警方日前逮捕了經營該醫院的一對陸籍夫婦30歲的賴某與39歲的蔡某。因為有目擊者指出，這對夫婦將死者的遺體拋棄在水溝中，從包裹遺體的紅布上，也驗出2人的指紋。隨後2人坦承4日娥英來到他們的診所吊點滴，結果全身抽搐、癲癇發作，最後斷氣身亡。為了怕被追究責任，才會棄屍。不過，柬埔寨當地媒體《RSC》卻在報導指出，娥英的屍體被發現臉部出現嚴重毆打痕跡，傷口導致無法透過臉部特徵清楚辨識死者身份，其他還有頸部骨折、全身挫傷、燒燙傷等。據韓國媒體引述關係人士的說法，娥英的家屬已趕抵柬埔寨，儘管當地警方曾向家屬建議，必須透過「解剖驗屍」才能釐清娥英的確切死因，然而家屬卻拒絕為娥英的屍體進行解剖，且態度相當堅決，希望能夠儘快辦理後事等相關事宜。據了解，33歲的娥英是韓國最大直播平台AfreecaTV的知名直播主，IG約有26萬fans，相當有人氣，3月宣布暫停工作，想不到沒過多久就發生憾事。

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