南韓女遇恐怖情人纏身　攜母上門談判分手時遭斬死

根據韓媒《News1》，南韓警方於22日公開26歲的男大生金睿兒（無對應漢字，音譯）身分，畫面中可見他長得是一副人模人樣。過去金男和女友居住於京畿道華城市峰潭邑臥牛里的一間單人套房，因為就讀同一所學校，所以彼此時間長久之下，因而相戀，怎料金男疑心病很重，不斷懷疑女友出軌，因此要求隨時檢查女友手機，平常更是對女友暴力相向。

南韓京畿道華城市今年3月，26歲金姓男大生對女友控制欲超強，不時毆打女友，後來女友受不了找母親陪談判分手，怎料金男竟砍殺女友和女友母親，導致女友傷重身亡。

談判分手期間爆發激烈口角

當女友開口要求斬斷孽緣，他更是爆粗口威脅：「只要妳跟我分手，我就把妳殺了，然後跟着輕生。」最後，女友受不了便帶上46歲的母親，前往金男住處談判分手，然而過程中三人卻爆發激烈口角，他拿起藏在住家的凶器，狠狠砍向女友腹部與胸部，就連女友的母親也跟着捱刀，母女倆身受重傷，經過送醫搶救後，女友仍重傷而回天乏術。

韓國警方表示，金睿兒赤腳走向社區警衛室要求撥打112專線報警，最後被警方當場逮捕。檢方關係人士表示，將會協助死者家屬處理喪葬、治療、心理諮詢等費用。

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