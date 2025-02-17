南韓客機因天氣延誤　空姐開逃生門企機翼拍照惹爭議(有片)

南韓易斯達航空(Eastar Jet)上周三(12日)上午一班客機，原定由從清洲機場飛往濟州島，因大雪延誤約1小時，詎料期間有多名女空服員打開逃生門後爬上機翼拍照，加上該機場是禁止攝影的軍用機場，相片曝光後引發爭議，航空公司亦將調查相關人員。
易斯達航空703航班原定於12日上午10時20分從清州機場飛往濟州島，但由於清州機場當天積雪超過4厘米，機場跑道一度關閉，導致航班延誤。惟有乘客看到多名空姐身穿制服、腳踩高跟鞋，並在機翼上擺姿勢拍照。此外，這些空姐打開的是緊急情況下才能開啟的逃生門，加上該機場是禁止攝影的軍用機場，相關誇張行為令網民震驚。
易斯達航空：教育訓練的一環
有目擊著表示，近期南韓國內頻繁發生航空事故，空中服務員這種行為實在令人擔憂。事件亦引發網民討論，部分人質疑空中服務員的不專業行為。易斯達航空事後發表聲明解釋，這是「教育訓練的一環」，因為平常逃生門不能打開，因此在教育訓練時有交代空服員，在大雪延誤期間，應該試著打開逃生門，確認是否能正常開啟。然而，航空公司也承認空服員在機翼上拍照的行為是不當的，並表示將調查相關人員，採取適當的處置措施，公司亦可能需要重新評估其員工培訓和管理策略，以避免類似事件再次發生。