南韓客機因天氣延誤　空姐開逃生門企機翼拍照惹爭議(有片)

南韓易斯達航空(Eastar Jet)上周三(12日)上午一班客機，原定由從清洲機場飛往濟州島，因大雪延誤約1小時，詎料期間有多名女空服員打開逃生門後爬上機翼拍照，加上該機場是禁止攝影的軍用機場，相片曝光後引發爭議，航空公司亦將調查相關人員。

易斯達航空703航班原定於12日上午10時20分從清州機場飛往濟州島，但由於清州機場當天積雪超過4厘米，機場跑道一度關閉，導致航班延誤。惟有乘客看到多名空姐身穿制服、腳踩高跟鞋，並在機翼上擺姿勢拍照。此外，這些空姐打開的是緊急情況下才能開啟的逃生門，加上該機場是禁止攝影的軍用機場，相關誇張行為令網民震驚。