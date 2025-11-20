南韓客輪撞島擱淺 海員疑滑手機錯過轉向釀禍 與印尼籍舵手一同被捕

南韓一艘載有267人的客輪周三(19日)晚在西南部海域撞島礁擱淺，5人輕傷。南韓警方周四表示，初步調查發現，事發時一名海員正在滑手機，另一名印尼籍舵手亦涉嫌未盡職責，已將兩人拘捕。

事發於周三晚8時17分左右，客輪「珍努比亞皇后2號」(Queen Jenuvia II)從濟州島出發，朝港口城市木浦航行。客輪靠近新安郡長山島海域時，撞上一座島礁擱淺，所幸船上267人安全獲救，其中5人輕傷。

韓聯社報道，木浦海洋警察署周四表示，警方以過失傷害罪名，拘捕一名40多歲的一等海員以及40多歲的印尼籍舵手。調查顯示，涉事的海員因為滑手機而錯過船舶轉向的時機，尤其該海域為危險的狹窄水道，必須將自動航行切換為手動航行，但該海員未進行手動切換，而在滑手機。