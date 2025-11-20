南韓客輪撞島擱淺 海員疑滑手機錯過轉向釀禍 與印尼籍舵手一同被捕

南韓一艘載有267人的客輪周三(19日)晚在西南部海域撞島礁擱淺，5人輕傷。南韓警方周四表示，初步調查發現，事發時一名海員正在滑手機，另一名印尼籍舵手亦涉嫌未盡職責，已將兩人拘捕。
事發於周三晚8時17分左右，客輪「珍努比亞皇后2號」(Queen Jenuvia II)從濟州島出發，朝港口城市木浦航行。客輪靠近新安郡長山島海域時，撞上一座島礁擱淺，所幸船上267人安全獲救，其中5人輕傷。
韓聯社報道，木浦海洋警察署周四表示，警方以過失傷害罪名，拘捕一名40多歲的一等海員以及40多歲的印尼籍舵手。調查顯示，涉事的海員因為滑手機而錯過船舶轉向的時機，尤其該海域為危險的狹窄水道，必須將自動航行切換為手動航行，但該海員未進行手動切換，而在滑手機。
客輪原本須在事故地點的島礁前方約1,600米處轉向，但推測涉事海員在距離島礁約100米時才察覺。他最初供稱，舵機沒有正常運作，但在其後調查中承認事發時「因(用手機)搜尋新聞而錯過(轉向)時機」。海警研判，客輪能自行返回港口，認為船體存在缺陷的可能性不大。
海警也研判，與該船員一同在場的印尼籍舵手未盡職責，海警正對他進行調查，並扣押2人的手機，將透過數碼鑑識技術確認事發時兩人是否在滑手機等。此外，海警認為2人有毀滅證據以及潛逃可能，正研究是否申請拘押令。
此外，海警也將60多歲的船長列為調查對象。船長以「事故當時非值勤時間」為理由，並未在操舵室，但海警認為，若通過狹窄水道等危險區域，船長有義務在操舵室指揮。