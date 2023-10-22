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國際
2023-10-22 12:45:00

南韓客運車司機疑未注意行車速度　將前方麵包車撞到變形致4人死亡

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南韓客運車司機未注意隧道情況　將前方麵包車撞到變形致4人死亡

南韓忠清北道報恩郡隧道，21日上午發生撞車意外，一輛載着26名乘客的客運車，疑似沒有注意到隧道內車況，高速撞上前方麵包車，造成麵包車內2人當場死亡，2人失去生命跡象，送醫後宣告不治。

另有5名乘客輕傷、2人重傷

該隧道位於連接忠清南道唐津市和慶尚北道盈德郡的「唐津盈德高速公路」，21日上午8點55分，載有26名乘客的公路客運車，撞上前方銀色的麵包車，可以看到麵包車車尾完全扭曲變形，可見當時撞擊力道之大。

麵包車車內載有11人，其中有2人當場死亡，另外2人失去生命跡象，不過送醫後仍然宣告不治，總死亡人數4人，其餘還有5名乘客輕傷、2人重傷，而巴士在車禍發生後，59歲的司機A某輕傷、1名乘客重傷，在消防人員的協助下送醫治療。

以「致人死亡或致人受傷罪」立案

根據消息，麵包車的乘客都是朋友，相約周末出門郊遊，沒想到卻碰上車禍意外，和好友天人永隔。而該輛巴士，則是在21日早上7點從東首爾客運站出發，前往釜山站。

警方推測，應該是客運車司機沒有注意到隧道內車速緩慢，才會減速不及撞上，目前警方已根據《交通事故特別法》以「致人死亡或致人受傷罪」對客車司機立案，持續對整起案件進行調查，而車禍發生後，造成唐津盈德高速公路嚴重回堵，經過2個多小時後，才恢復正常通行。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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