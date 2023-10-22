南韓客運車司機疑未注意行車速度　將前方麵包車撞到變形致4人死亡

南韓忠清北道報恩郡隧道，21日上午發生撞車意外，一輛載着26名乘客的客運車，疑似沒有注意到隧道內車況，高速撞上前方麵包車，造成麵包車內2人當場死亡，2人失去生命跡象，送醫後宣告不治。

另有5名乘客輕傷、2人重傷

該隧道位於連接忠清南道唐津市和慶尚北道盈德郡的「唐津盈德高速公路」，21日上午8點55分，載有26名乘客的公路客運車，撞上前方銀色的麵包車，可以看到麵包車車尾完全扭曲變形，可見當時撞擊力道之大。

麵包車車內載有11人，其中有2人當場死亡，另外2人失去生命跡象，不過送醫後仍然宣告不治，總死亡人數4人，其餘還有5名乘客輕傷、2人重傷，而巴士在車禍發生後，59歲的司機A某輕傷、1名乘客重傷，在消防人員的協助下送醫治療。