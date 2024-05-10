南韓富户表面風光多心結？　豪宅區歷年多人輕生淪凶宅地標

南韓超高層住宅社區三星大樓宮殿（The Samsung Tower Palace）位於首爾市江南區道谷洞，曾是韓國的豪宅指標，卻傳出各種離奇事件，甚至老婦、醫科生、一對夫妻陸續選擇在此輕生。

領先當時的其他豪宅

根據韓媒報道，三星大樓宮殿於2000年代所興建，在2006、2007、2010年數度以全國公寓最高價格售出，竣工不久後就蓋有高爾夫球場、健身房、閱覽室、投幣洗衣室等設備，而且電梯都配有維安層級相當高的刷卡設備，領先當時的其他豪宅。

但之後卻陸續發生許多離奇的事件。2004年1月，居住在社區內47樓單位的85歲老婦墮樓身亡，生前遺書中提到：「內心非常不安、腦袋感到沉重和疼痛」。其實她患有抑鬱症，而且經常失眠。