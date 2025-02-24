南韓導遊吳哥窟景區當眾小便 片段瘋傳遭停職處分

一名南韓籍導遊近日在柬埔寨世界文化遺產吳哥窟當眾小便，影片被目擊者拍下其後在社交網瘋傳，引起輿論關注。涉事導遊事後被警方傳召問話，表示自己患有頻尿症，難以控制，並為此事公開道歉，最終被暫停導遊工作。

柬埔寨暹粒省旅遊局證實，涉事者是63歲的南韓傳譯員黃博東(Hwang Bogdong)，本月13日帶領南韓遊客參觀吳哥窟時，突然眾目睽睽在一處公共區域小便，他解開褲子將尿液裝入瓶子後再倒到地上，行為被其他遊客拍攝並上傳至社交平台，迅速引起輿論嘩然，柬埔寨網民要求當局盡快向其拘捕。

表示自己患有頻尿症

上周六上午，暹粒省旅遊局與旅遊警察合作，傳召當事人調查。黃男承認，影片中所顯示的行為確實是他本人所為，並解釋其行為的原因是自身患有慢性腎臟疾病，引致頻尿，因此當天才會有不當舉動，對此表示深感懊悔，並向柬埔寨政府及全國人民公開道歉。

暹粒省旅遊局副局長貢森表示，考慮到其身體狀況，即使要求其做出書面承諾，也難以保證類似事件不再發生。因此，暹粒省旅遊局決定暫停其工作，不再允許其繼續擔任翻譯員。黃男表示接受，並承諾在康復之前不會繼續在吳哥窟度假區擔任導遊，並自願將傳譯員執照交給省旅遊局保管。貢森強調，吳哥窟是柬埔寨重要的文化遺產，任何不尊重文化遺產的行為都是不可接受的。旅遊局將進一步加強對導遊和遊客的管理，確保類似事件不再發生。