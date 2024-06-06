南韓小學生狂摑副校長　母親赴校毆打班主任

綜合南韓媒體SBS、YTN、CBS及中國媒體《新浪微天下》等報導，事情發生在全羅北道全州市的一所小學。據全羅北道教師工會4日向媒體爆料稱，3日上午，這名三年級小學生A某（化名）無故早退，在教室前打電話叫母親來接，班導對A某說：「你罵同學，還打老師。」並試圖抓住A某的手臂，A某要班導「放開」，隨後抽回手臂，撞向錄影鏡頭，導致畫面劇烈晃動。

據多家韓媒及中國媒體報導，3日上午，南韓全州一名小學生無故早退，被勸阻後竟然毆打辱罵師長，影片曝光後引發輿論嘩然，更令人驚訝的是其母親事後也毆打班主任。

小學生無故早退 罵同學打老師

綜合南韓媒體SBS、YTN、CBS及中國媒體《新浪微天下》等報導，事情發生在全羅北道全州市的一所小學。據全羅北道教師工會4日向媒體爆料稱，3日上午，這名三年級小學生A某（化名）無故早退，在教室前打電話叫母親來接，班導對A某說：「你罵同學，還打老師。」並試圖抓住A某的手臂，A某要班主任「放開」，隨後抽回手臂，撞向錄影鏡頭，導致畫面劇烈晃動。

影片畫面顯示，當副校長在走廊攔住A某時，A某打了副校長幾巴掌，咒罵「進監獄吧」和「你這個混蛋」，還咬了副校長的前臂並向其吐口水，副校長全程未還手，隨後A某擅自離校。

更令人驚訝的是，A某的母親聞訊趕到學校後，不僅沒有道歉，反而把班主任打了一頓，導致班主任報警求助。

據報導，A某此前在另一所學校鬧事，於5月14日被強制轉學到該校。同班家長表示，他們一直要求學校將A某隔離開來，稱A某在教室裡鬧事、欺負同學。校方和全羅北道教育支援廳要求A某的家人進行家庭輔導，但屢遭拒絕。