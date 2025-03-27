南韓山火飼主忙逃生忘記愛犬　多隻狗被鍊鎖住等死(有片)

南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山市蔚州郡等多地發生大型山火，至今共累計26人死亡。動物保護組織「WeAct」表示，許多飼主忙著逃命之際，忘記解開狗鍊或打開籠門，導致家中飼養的狗狗因濃煙難以呼吸、被火燒傷也無法逃跑，獨留火場瑟瑟發抖等待死亡，畫面令人心酸。
綜合報道，WeAct透露，他們自23日起在山火災區展開動物救援行動，除了從起火點開始進行搜索之外，也特地前往附近避難所詢問居民家中有沒有來不及逃跑的寵物。某天他們在山清郡一間被燒成焦黑廢墟的民宅院子裡發現一隻無助的小狗躲在傾倒的狗屋中，當時小狗頸上掛著長長的狗鍊、蜷縮著身體，呼吸非常微弱，還因為被火燒傷，導致其中一隻眼睛睜不開，事後救援人員聯絡上飼主，對方竟冷漠回了一句「因狀況緊急，實在沒時間解開狗鍊，就拜託你們了」，救援人員只好趕緊將奄奄一息的小狗送往醫院急救。
狗狗受傷但因被鎖無法逃生
WeAct又指，有救援人員發現一隻滿身是血、被遺棄在塑料桶的小狗，當疲憊不堪的牠一看到人類靠近，馬上費力地站起來，當時牠的頸上仍栓著繩索；還有一隻邊境牧羊犬被獨留在又灰又黃的煙霧中，眼看上方電線的橡膠外層已經燒到融化且不斷濺出火花，救援人員隨即解開栓在地上的狗鍊扣環，抱著牠衝落山，但至今仍未找到其飼主。
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即使飼主帶犬逃生 但避難所不允許攜帶寵物釀遺棄
WeAct直言，許多獲救的狗狗都出現缺氧症狀，目前皆已送往醫院接受治療，雖然在這場災難中，仍有許多飼主拼盡全力保護寵物，例如不斷往返被燒毀的村莊，為了給寵物提供食物和水，但因為避難所通常不允許攜帶寵物，所以最後許多失去家園的飼主都不得不放棄寵物，WeAct不禁感嘆：「在飼主緊急撤離時，多數寵物無法同行，殘酷的現實令人心酸，希望所有生命都能受到保護與尊重」。