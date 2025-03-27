南韓山火飼主忙逃生忘記愛犬　多隻狗被鍊鎖住等死(有片)

南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山市蔚州郡等多地發生大型山火，至今共累計26人死亡。動物保護組織「WeAct」表示，許多飼主忙著逃命之際，忘記解開狗鍊或打開籠門，導致家中飼養的狗狗因濃煙難以呼吸、被火燒傷也無法逃跑，獨留火場瑟瑟發抖等待死亡，畫面令人心酸。

綜合報道，WeAct透露，他們自23日起在山火災區展開動物救援行動，除了從起火點開始進行搜索之外，也特地前往附近避難所詢問居民家中有沒有來不及逃跑的寵物。某天他們在山清郡一間被燒成焦黑廢墟的民宅院子裡發現一隻無助的小狗躲在傾倒的狗屋中，當時小狗頸上掛著長長的狗鍊、蜷縮著身體，呼吸非常微弱，還因為被火燒傷，導致其中一隻眼睛睜不開，事後救援人員聯絡上飼主，對方竟冷漠回了一句「因狀況緊急，實在沒時間解開狗鍊，就拜託你們了」，救援人員只好趕緊將奄奄一息的小狗送往醫院急救。