南韓已婚女教師與高中男生不倫戀　幽會竟帶2歲兒子同行

南韓驚傳一起已婚女教師與高中生的不倫戀！首爾一所高中的已婚女教師，與校內高三男學生發生不倫戀，而她與男學生在飯店幽會時，竟還帶著2歲兒子同行，女教師不倫行徑被丈夫發現，丈夫怒不可遏，報警控妻虐兒。

女教師與丈夫交往9年結婚2年

韓媒《JTBC News》報導，這名不倫女教師與丈夫結婚僅2年，但婚前交往9年，婚後育有一名2歲兒子。報導指出，從去年暑假開始，這名30多歲人夫就發現妻子經常在外過夜，懷疑妻子不忠，之後還在妻子物品裡發現飯店訂房收據，於是前往飯店要求查看監視器，未料竟發現妻子與隔壁班一名高三男學生「開房」，還帶著自己2歲兒子同行。

監視器畫面顯示，女教師在飯店櫃檯前辦理入住手續，男學生與她兒子站在一旁等候，辦完手續後，女教師和男學生當場深情擁抱。監視器還拍到他們一同進出房間，當時男學生抱著女教師的2歲兒子。至於另一個畫面是在飯店餐廳，女教師一度輕吻男學生的額頭。