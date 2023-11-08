南韓床蝨｜首爾床蝨滋生增6宗至23宗 專家：毋須恐慌坐車惹蝨機會微

南韓床蝨爆發令民眾聞蝨色變，政府「滅蝨小組」稱，截至周一，全國收到約30宗床蝨大量滋生舉報個案，而截止周三，首爾證實新增6宗個案，累計有23宗。對於床蝨大量滋生個案近日突然猛增，專家稱，大眾毋須過度恐慌，只需多加注意個人衛生便可。民眾擔心搭公共交通工具，如乘搭地鐵會遭床蝨咬或將床蝨帶回家，專家指床蝨喜歡躲在陰暗處，而車廂光猛，床蝨透過公共交通工具擴散機會微。

南韓床蝨｜地鐵車廂光猛非床蝨溫床

乙支大學人類及環境科學教授Yang Young-cheol接受YTN電視新聞頻道訪問稱，「巴士和地鐵不是床蝨喜歡的環境，因它們的光線太光猛，而且不斷移動。因此，公眾毋須害怕。出街後，只要除下外套並揚一揚，床蝨便會爬出和跌下來。」當局認為，新冠疫情結束後取消旅遊限制，愈來愈多人到海外旅遊，或導致南韓目前的床蝨爆發。樂天酒店集團稱，旗下酒店沒有發現床蝨滋生，並向所有酒店和度假村發出指引，也計劃消毒床具、床褥、地氈和梳化。政府展開四星期的床蝨大檢查行動，首爾地鐵則加密清毒車廂，並逐步將座椅由針織布改為塑膠質料。的士司機也每天消毒車廂兩次，巴士也會加強消毒。