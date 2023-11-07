南韓床蝨｜首爾民眾如臨大敵 電視台走訪「考試院」床蝨布滿周圍(有片)

南韓首爾床蝨風暴持續發酵，當地傳媒也大肆報道，有電視台走訪如同香港劏房的「考試院」或板間房，不論床上、牆壁，甚至枱面都有床蝨，牆角更是不用說，住戶甚至可隨手捉到蝨，非常恐怖。民眾也愈來愈擔憂，32歲的Kim Sang-hee周二向《南韓時報》稱，最近坐地鐵已不敢坐下來。她搭首爾地鐵1號線往鐘閣站附近返工，是首爾地鐵系統最老舊的部分，「1號線列車大部分很舊，很多座位都是針織布，那是床蝨的溫床，擔心會被床蝨咬」。
南韓床蝨｜網民上載搭火車地鐵後發現風衣有床蝨照片
有網民則上載於衣服發現床蝨的照片。他稱從水原搭無窮花號火車，再轉乘KTX高速鐵路，然後搭地鐵。他脫掉風衣放在桌子上，赫然發現裡面有一隻蟲子，用紙巾捉了牠，問「這是大家現在談論的床蝨嗎？」上載的照片是一隻壓死了的床蝨，紙巾染有血跡。不過，該網民稱，不知床蝨從哪時起已在風衣上。在網上也有不少人上載照片問家裡發現的蟲是否床蝨，或是被蟲咬照片，問「這是床蝨咬的嗎？」
南韓床蝨｜如驚弓之鳥 窗簾有蟲子也以為是床蝨
床蝨似乎也引起民眾恐慌，40歲的Kim Jin-hye如驚弓之鳥，她住在首爾銅雀區，見到客廳窗簾有蟲子突陷驚慌，以為是床蝨，「我丈夫捉起那蟲子，說那不是床蝨，我頓時大為放鬆」。不過，她很擔心常在南韓各地出差的丈夫，他無得選擇一定要住酒店，而現時國內各地都有床蝨滋生個案。床蝨似乎在9月時已悄悄入侵南韓，報道指大邱的啟明大學9月中已有部分住宿舍的學生稱遭床蝨咬，校方全面消毒。鄰近首爾的仁川一間汗蒸幕(公眾浴場)上月暫停營業大消毒，因地氈下發現床蝨和幼蟲，是汗蒸幕業界多年來首次發現床蝨。報道指，南韓在1960年代發起除蝨行動，床蝨幾乎絕跡，自此已多年未有爆發床蝨。
南韓床蝨｜日常生活改變 夫婦棄看早場平飛電影
床蝨賴吸血生存，在夜間活動，並不會傳播疾病，但被其咬會出紅點和非常痕癢，甚至皮膚過敏。床蝨可以存活約100天，因繁殖率高遂難以杜絕，難怪民眾會擔心，日常生活也因床蝨爆發而改變。37歲的Lim Myung-woo與妻子在仁川經營補習社，兩人在下午開工前的唯一興趣是看早場電影。他說，「我們平時都看早場的平飛電影，因補習社下午才開門。但我們決定暫時不去戲院，擔心被蝨咬或將蝨帶回補習社或屋企。」首爾市政府已開始巡查三千多處酒店汗蒸幕等公眾場所，京畿道當局也計劃於本月底前檢查逾5,000個住宿地點和汗蒸幕，看看是否需要消毒滅蟲。