南韓床蝨｜首爾民眾如臨大敵 電視台走訪「考試院」床蝨布滿周圍(有片)

南韓首爾床蝨風暴持續發酵，當地傳媒也大肆報道，有電視台走訪如同香港劏房的「考試院」或板間房，不論床上、牆壁，甚至枱面都有床蝨，牆角更是不用說，住戶甚至可隨手捉到蝨，非常恐怖。民眾也愈來愈擔憂，32歲的Kim Sang-hee周二向《南韓時報》稱，最近坐地鐵已不敢坐下來。她搭首爾地鐵1號線往鐘閣站附近返工，是首爾地鐵系統最老舊的部分，「1號線列車大部分很舊，很多座位都是針織布，那是床蝨的溫床，擔心會被床蝨咬」。

南韓床蝨｜網民上載搭火車地鐵後發現風衣有床蝨照片

有網民則上載於衣服發現床蝨的照片。他稱從水原搭無窮花號火車，再轉乘KTX高速鐵路，然後搭地鐵。他脫掉風衣放在桌子上，赫然發現裡面有一隻蟲子，用紙巾捉了牠，問「這是大家現在談論的床蝨嗎？」上載的照片是一隻壓死了的床蝨，紙巾染有血跡。不過，該網民稱，不知床蝨從哪時起已在風衣上。在網上也有不少人上載照片問家裡發現的蟲是否床蝨，或是被蟲咬照片，問「這是床蝨咬的嗎？」