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國際
2024-01-26 10:15:47

南韓延世大學教授課堂稱「慰安婦是賣淫女」　一審判誹謗罪不成立

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南韓延世大學教授課堂稱「慰安婦是賣淫女」　一審法官判無罪

南韓延世大學一名69歲男教授柳錫春，因為在課堂上公開表示「日軍慰安婦也是賣淫女的一種」，被依損害名譽罪提告，24日一審判決出爐，宣判無罪，引發外界批評。

《憲法》高度保障大學學術自由

回顧案件緣由，柳錫春2019年在延世大學的社會學專業課堂過程中，聲稱「日軍慰安婦」可稱作「賣淫女的一種」，因此被慰安婦聲援團體「南韓挺身隊問題對策協議會」以「虛假資訊誹謗罪」告上法院。

首爾西部地方法院24日作一審判決，認為單憑提交的證據，很難將柳錫春的言論看作損害名譽罪中的「揭露事實」類別，鑒於南韓《憲法》高度保障大學學術自由和教授的自由，應最低限度地限制教授言論自由，就算內容和方法看似違背既有慣例和秩序，也不應將其輕易地視為違法行為。

另涉誹謗挺隊協與北韓合作

當天提出的4項嫌疑中，包含：「發表慰安婦未被強迫的言論損害受害倖存者名譽」；「主張南韓挺身隊問題對策協議會（簡稱挺隊協）誘導慰安婦受害者就強制徵召問題提供虛假供述」；「主張挺隊協主要幹部為『親朝』政黨統合進步黨高級幹部」；「主張挺隊協與北韓合作開展『利敵』行動，損害協議會名譽」。

法院說明，被告的相關表述並未針對慰安婦受害者個人，而是對韓籍的日軍慰安婦受害者群體作表述，法院只認定第二項嫌疑成立，判處柳錫春罰金200萬韓圜（約1.17萬港元），對於這樣的判決結果，柳錫春和挺隊協均不服一審判決，表示將再提上訴。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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