南韓延世大學教授課堂稱「慰安婦是賣淫女」　一審判誹謗罪不成立

南韓延世大學一名69歲男教授柳錫春，因為在課堂上公開表示「日軍慰安婦也是賣淫女的一種」，被依損害名譽罪提告，24日一審判決出爐，宣判無罪，引發外界批評。

《憲法》高度保障大學學術自由

回顧案件緣由，柳錫春2019年在延世大學的社會學專業課堂過程中，聲稱「日軍慰安婦」可稱作「賣淫女的一種」，因此被慰安婦聲援團體「南韓挺身隊問題對策協議會」以「虛假資訊誹謗罪」告上法院。

首爾西部地方法院24日作一審判決，認為單憑提交的證據，很難將柳錫春的言論看作損害名譽罪中的「揭露事實」類別，鑒於南韓《憲法》高度保障大學學術自由和教授的自由，應最低限度地限制教授言論自由，就算內容和方法看似違背既有慣例和秩序，也不應將其輕易地視為違法行為。