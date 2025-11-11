南韓延世大學AI課程考試 驚爆逾半學生用ChatGPT作弊

南韓名校延世大學近日曝出大規模作弊醜聞，選修人工智能（AI）課程的學生涉嫌集體使用ChatGPT等AI工具完成期中考試，教授發現後，要求學生主動自首認錯，他們的期中考試成績將記零分，但不會再面臨其他處罰。 韓媒近日披露，延世大學新村校區負責教授自然語言處理（NLP）與ChatGPT課程的一名教授近日披露，有約600名學生選修該科目課，他採用網上方式授課，10月15日通過網上平台進行期中考試。為防作弊，他要求學生全程錄下影片並提交，影片中需要出現學生的雙手及面部。

教授促自首認錯 零分之外不再有其他處罰 然而，部分學生通過調整攝像頭角度或在屏幕上同時打開多個窗口的方法規避監控。該教授發現作弊跡象後發出通知，要求學生主動自首認錯，他們的期中考試成績將記零分，但不再面臨其他處罰。 目前，涉事學生具體人數尚不清楚，但有猜測稱可能超過半數。該教授發布通知後，一款高校社交手機應用軟件的延世大學板塊出現一項投票，標註為「讓我們誠實投票」，353名參與者中有190人承認在該考試中作弊。

據信，學生們還使用了AI工具作弊。有學生表示「我們大多數人在考試中使用了ChatGPT」。一名上學期修這門課的學生說：「包括我在內，許多同學用AI查找答案。」 AI工具已在南韓高校中迅速普及，但大多數院校尚未制定明確的指導方針或應對措施。南韓大學教育委員會一項研究，131所高校中，71.1%尚未出台針對生成式人工智能的正式政策。