南韓恢復無人機偵察活動　北韓：廢除九一九軍事協議　將在邊界引進新型軍備

南韓中止軍事協議恢復無人機偵察 北韓宣布在邊界引進新型軍事裝備

北韓21日發射軍事偵察衛星，引發美國、日本及南韓抗議，指其違反聯合國安理會決議。南韓宣布中止降低軍事緊張的《九一九軍事協議》後，平壤也於23日宣布將全面撕毀該協議，並將加強武力部署。

抗議北韓發射「萬里鏡-1號」

據《韓聯社》報道，為抗議北韓在21日晚間發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」，南韓軍方22日宣布中止《九一九軍事協議》（以下簡稱《協議》）中限制南韓對北韓偵察活動條款的效力，並隨即在前線展開對北韓的偵察工作。

22日下午3時，南韓軍方在南北韓軍事分界線（MDL）部署無人機和軍事偵察機。軍方人士表示，南韓對北韓偵察力度將恢復到2018年9月19日《協議》簽署之前的水平，不分晝夜展開偵查工作。根據《協議》第1條第3款，MDL一帶設置禁飛區，此規定經常令南韓軍方受批評，被指對北韓偵察任務出現漏洞。